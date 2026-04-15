'La isla de las tentaciones': Temporada 10 programa 3, completo

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La elección de las primeras citas frente a sus parejas hace que todo empiece a desmoronarse. Tensión, enfrentamientos, lágrimas y muchas cuentas pendientes. Y es que las dudas han resurgido más que nunca después de que las parejas elijan a sus solteros favoritos.

Sin embargo, por primera vez en la historia del programa, un nuevo elemento puede proteger su relación. Elemento que va a hacer que las parejas puedan 'salvaguardar' de alguna manera lo que han construido fuera con su pareja... desde la otra villa. Y que va a señalar a dos tentadores favoritos de pleno, dejándolos sin primera cita.