'La isla de las tentaciones': Temporada 10 programa 14, completo

Compartir







Chicos y chicas se enfrentan en las hogueras a un nuevo torbellino de imágenes que les dejarán un huracán de sentimientos, incluyendo una nueva carrera por la playa, esta vez en grupo.

Todo esto en un programa en donde algunos como Lucas se llevarán una gran decepción al descubrir que Yuli ha caído en la tentación, en una hoguera de las chicos en donde Atamán se romperá y mucho con las imágenes más duras de Leila y David.

En cuanto a la hoguera de las chicas, una huida sin precedentes protagonizada por todas las chicas hará que Sandra Barneda tenga que intervenir, enfadándose con estas y poniéndose en el lugar de muchas ellas, puesto que más de una vivirán su hoguera más complicada desde que pisaron por primera vez República Dominicana...