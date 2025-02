Verdeliss saca a la luz el incidente que sufrió tras correr siete maratones seguidos

La creadora de contenido y atleta de 39 años se proclamaba campeona de la World Marathon Callenge , aunque no lograse el pleno de victorias, pero sí por el margen de minutos que acumulaba sobre la segunda clasificada. Una prueba durísima que le ha pasado factura física . "Mi cuerpo ha reventado", decía tras finalizar su última maratón y esa sensación límite se podía ver también en las quemaduras que arrastraba en la cara y hombros.

Verdeliss ha compartido un vídeo en el que aparece ya relajada en Miami tras su última carrera y en donde se puede ver cómo tras dar unos saltos se tuerce el tobillo por completo . Unas imágenes que han impactado a sus seguidores y que estos no han dudado en comentarle, preguntándose si está bien y si ese incidente no le ha traído consecuencias.

"¡Qué dolor! Espero que no haya sido nada porque ha sido angustioso ver cómo se te dobla el pie", "eso ha tenido que doler", "de la manera más tonta vienen lesiones", "he cerrado los ojos de lo que me ha dolido", son los comentarios con los que se ha encontrado Estefi Unzú tras doblarse por completo el tobillo.