La madre de Beyoncé se pronuncia después de que Kanye West insultara a los hijos de la cantante

Kanye West no deja de sorprender y de liarla . Después de que se conociera que Kim Kardashian se planeta adoptar medidas legales para obtener la custodia exclusiva de sus cuatro hijos en común, el rapero ha lanzado una serie de ataques contra los hijos de Beyoncé y Jay-Z que han vuelto a desatar la polémica.

En una publicación en X -antes Twitter-, el exmarido de Kim Kardashian insinuaba que los mellizos Rumi y Sir Carter , de siete años, tenían problemas cognitivos llamándoles "retrasados" y criticaba que la pareja hubiera recurrido a la fecundación in vitro para dar a luz a sus hijos. "¿Alguien se ha dado cuenta de que los hijos pequeños de Beyoncé y Jay-Z son retrasados? Literalmente es por la inseminación artificial. Tener hijos retrasados es una elección ", espetaba. No mencionaba a la hija mayor, Blue Ivy, de 13 años.

Poco después quiso recalcar que había decidido eliminar el tuit para evitar que le cancelaran su cuenta en la red social, y no porque estuviera arrepentido de sus palabras.

Los comentarios no quedaron ahí. Después afirmó: "Sé que Jay-Z tendrá que matarme, pero alguien tiene que hacerlo". También señaló que "amo a Jay-Z, pero me sentí como la oveja negra" después de que no fuera a su boda con Kim y escogiera a Kendrick Lamar para hacer el show de la Super Bowl.