María 'la jerezana' entra en plató para apoyar a su novio en este momento tan especial que están viviendo madre e hijo y es entonces cuando José María ha aprovechado para terminar con esta parte de su entrevista leyendo una carta que ha escrito para su madre. "Cierro los ojos y me veo a mí, de pequeño. Entro en tu habitación, tú me pides dormir cinco minutos más y yo estoy a tu lado, esperando a que te despiertes. Me acuerdo de esos abrazos tuyos, del olor de tu perfume....