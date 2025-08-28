Silvia Herreros 28 AGO 2025 - 09:00h.

Jessica Bueno se ha escapado con sus hijos, Fran Rivera, Jota y Alejandro, a un destino 'secreto'. La modelo hacía las maletas hace solo unos días mientras comunicaba que, durante los próximos días, estaría desconectada y disfrutando de sus hijos, de los que en breves deberá despedirse debido a su participación en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. Aunque ella en ningún momento ha hecho mención al resort de lujo en el que han estado, en Outdoor lo hemos descubierto.

Se trata de un lujoso complejo al que podría haber ido por recomendación de Irene Rosales, que estuvo allí poco antes de conocerse su ruptura con Kiko Rivera.

El hotel, de cuatro estrellas, combina ocio familiar y descanso. Una habitación para dos adultos desde este jueves 28 de agosto hasta el domingo, día 31, tiene un precio de 2.298 euros las tres noches en régimen de todo incluido.

Se encuentra en Matalascañas, Huelva, y cuenta con un espectacular parque acuático y zona de piscinas, así como un amplio programa de animación, con espectáculos en vivo y entretenimiento. Un lugar ideal para desconectar y pasar tiempo en familia.

Tras sus vacaciones en la renovada Marina D'or, Jessica ha escogido un destino muy similar para irse de vacaciones con sus hijos. Un destino en el que Irene Rosales también encontraba refugio a principios de agosto. En aquel momento, el fin de su matrimonio con Kiko Rivera - padre del hijo mayor de Jessica Bueno -, aún no se había confirmado.

Sin embargo, una decisión así no se toma de la noche a la mañana, y aunque recientemente viéramos a Irene y Kiko de vacaciones con los niños en Menorca, el matrimonio lleva tiempo meditándolo: "Hemos tardado un tiempo en formalizar todo y tomar una decisión, sobre todo para que las niñas se adapten y hacer esto bien por ellas".

Jessica Bueno, que acostumbra a publicitar los lugares que visita para poder mantener su alto nivel de vida, no ha hecho mención alguna a este resort. Algo que podría indicar que no su última escapada con Fran, Jota y Alejandro habría sido financiada de su bolsillo. Irene, en cambio, fue allí por trabajo. De hecho, en sus perfiles sociales tiene aún activo un código con un 10% de descuento para aquellos que quieran aprovecharse del mismo.

Irene Rosales y Jessica Bueno mantienen desde hace años una relación cordial. Ambas se tienen un profundo respeto y no dudan en dedicarse bonitas palabras en público cuando es necesario. El pasado mes de mayo, coincidiendo con el día de la madre, la exmujer de Jota Peleteiro no dudaba en tener un pequeño guiño con la entonces pareja de Kiko Rivera, padre de su primogénito. A ella, siempre le estará eternamente agradecida por haberse preocupado y haber cuidado a Fran como si su hijo se tratase. "Una mención especial a aquellas que cuidan y guían con ternura a los hijos de sus parejas: su amor es un regalo precioso", escribía.

Por ello, que Irene le recomendase ir a este lujoso complejo con piscina con sus hijos tampoco es algo tan descabellado. Sea como fuere, recomendación o no, esta coincidencia es cuando menos llamativa.