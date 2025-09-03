Irene Rosales se sincera sobre su problema de salud tras su reciente diagnóstico médico

Lorena Romera 03 SEP 2025 - 09:00h.

La exmujer de Kiko Rivera ha hablado de su diagnóstico médico y de cómo le afecta en el día a día

Irene Rosales reacciona tras los rumores de acuerdo de divorcio con Kiko Rivera

Irene Rosales ha hablado de su problema de salud. Tras hacerse pública su separación de Kiko Rivera tras once años de relación, nueve de matrimonio y con dos hijas en común, la sevillana de 34 años está centrada en sí misma, focalizándose en su perfil de influencer y en sus entrenos. De ahí que la que fuera concursante de 'GH DÚO' se haya sincerado sobre el diagnóstico que recibió hace apenas unos meses, que le es limitante en algunas ocasiones.

Era finales del mes de junio cuando la de Ginés compartía en sus redes sociales el parte médico que le daban después de someterse a pruebas médicas. "Toca ponerle solución", decía esperanzada en ese momento, confiando poder recuperarse cuanto antes después de los consejos que le había dado su traumatólogo.

Y parece que, a juzgar por la rutina deportiva que ha adoptado, Irene Rosales se lo está tomando muy en serio. Ahora, en pleno revuelo mediático por su separación con Kiko Rivera, la madre de Ana y Carlota se ha sincerado sobre este problema de salud que está intentando sobrellevar de la mejor manera posible.

Tal y como apuntaba su informe médico, la que fuera colaboradora de 'Fiesta' sufre rotura horizontal del cuerno posterior del menisco interno y condropatía patelar de grado II. En ese momento, la que fuera mujer del hijo de Isabel Pantoja comentaba que tenía que "fortalecer la rodilla, ir al fisio, no ser cabezona y tomar antiinflamatorios".

En cuanto al dolor, es puntual, "con ciertos movimientos y posturas". Ahora, la que fuera concursante de 'GH DÚO' ha dado la última hora de este problema de salud y cómo le afecta en su día y a día y a la hora de realizar sus entrenamientos. "Hoy tenía la necesidad de correr, porque llevo más de un año sin hacerlo, solo ando, y estoy muy contenta con mis 4 kilómetros", ha expresado la joven.

Unas palabras que la creadora de contenido expresa subida en una cinta de correr. "Mi objetivo hoy ha sido hasta donde la rodilla me ha permitido", ha señalado la exmujer de Kiko Rivera, sincerándose sobre su problema de salud y cómo este diagnóstico puede llegar a limitarle. Pese a todo, Irene Rosales no desiste y está haciendo todo lo posible por fortalecer la articulación y seguir cumpliendo sus metas para lograr esa esperada mejoría.