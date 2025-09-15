Equipo mtmad 15 SEP 2025 - 17:17h.

La concursante de 'Supervivientes All Stars' confiesa cómo afronta el reality antes de poner rumbo a Honduras

Fani Carbajo se sincera sobre el apego de su hija Victoria

Compartir







Fani Carbajo se abre en canal y confiesa cómo se enfrenta a ‘Supervivientes All Stars’ antes de viajar a Honduras. La creadora de contenido dejaba todo listo antes de dejarse la piel en los Cayos Cochinos, aprovechando la ocasión para confesar su preocupación por dejar a sus hijos y dedicar una emotiva carta a Victoria con motivo de su primer cumpleaños, en el que no pudo estar presente. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!

La influencer compartía recientemente todos los detalles sobre su participación en ‘Supervivientes All Stars’, y opinaba sobre todos sus compañeros de reality , confesando sin tapujos a quién expulsaría primero. Antes de abandonar España, Fani se sincera sobre sus emociones ante la extrema experiencia que estaba a punto de comenzar. “Estoy feliz y con miedos”, confiesa. Aunque no es su primera vez, los temores y la incertidumbre se apoderan de nuevo de ella. "Estoy con un poco de ansiedad", confesaba horas antes de que la llevaran al aeropuerto.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla con las emociones a flor de piel antes de volar a Honduras. “No sabría cómo describirme”, se sincera. Fani vive con una mezcla de sensaciones antes de su extrema aventura y comparte cómo se siente ante el gran enfrentamiento personal que tiene por delante. “Me he despertado contenta y luego he vuelto a llorar”, explica escasos momentos antes de abandonar su casa. ¡No te pierdas sus declaraciones dando play al vídeo!

Fani Carbajo se emociona al pensar en separarse de sus seres queridos

“Estás lejos de tu familia, no sabes nada de nadie”, declaraba la madrileña sobre la dura experiencia que conlleva ‘Supervivientes All Stars’ a nivel personal. Fani habla con el corazón en la mano sobre el conflicto emocional que vive al tener que alejarse de sus seres queridos. La influencer, con los ojos aguados, confiesa que gran parte de su montaña rusa de emociones viene de la preocupación que siente por sus hijos ante su ausencia. ¡Entérate de todo!

Fani Carbajo aparece por su canal, 'A pesar de todo', una última vez antes de dar comienzo a su participación en ‘Supervivientes All Stars’. La madrileña comparte los últimos detalles previos a la extrema experiencia y desvela cuál es su mantra para aguantar con fuerzas en el concurso. Además, la influencer se sincera sobre el fuerte apego de su hija Victoria hacia ella y le escribe una emotiva carta como felicitación por su primer cumpleaños. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!