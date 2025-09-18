Rocío Molina 18 SEP 2025 - 15:50h.

La exconcursante de 'GH DÚO' ha compartido en sus redes el último regalo que ha recibido su hijo y que le ha llenado de emoción

Yulen Pereira comparte la primera foto junto a su hijo en común con Jeimy Báez

Jeimy Báez está descubriendo su nueva versión de mamá dos semanas después de haber dado a luz a su hijo en común con Yulen Pereira. La influencer de 28 años y exconcursante de 'GH DÚO' está orgullosa de cómo está gestionando los cambios y no solo ha mostrado recientemente su recuperación postparto, sino también un momento inolvidable que ha inmortalizado: la emoción que se ha llevado ante la última sorpresa que ha recibido para su beb�é.

Tras pasar un embarazo en el que ha experimentado todo tipo de estados de ánimo, la felicidad se ha instalado en casa de Jeimy Báez al tener por fin a su hijo en brazos. Esta ha sido una etapa que ella ha decidido vivir sola tras ponerse de acuerdo con el exconcursante de 'Supervivientes', Yulen Pereira, aunque ahora está muy arropada y cuidada por los suyos.

El sentir que hay menos tensión en el ambiente y el hecho de haber protagonizado un acercamiento con es esgrimista al mostrar ambos la misma foto de su hijo para darle la bienvenida, ha hecho que la exconcursante de 'GH DÚO' se sienta más liberada y con más ganas de ir mostrando algunos instantes de su vida. Eso se puede ver con el último plan que ha compartido en sus redes sociales.

En él se puede ver que la dominicana ha estado en un café de moda en Reus, 'La Favorita' en el que ha recibido una sorpresa para celebrar la llegada de su hijo. Sin especificar la compañía, pero sí el coqueto rincón y el menú de brunch que ha fotografiado y que es muy instagrameable, Jeimy Báez ha dejado constancia del bonito detalle que ha recibido y que tanta ilusión le ha hecho.

Para mostrarle su apoyo y cariño, la exconcursante de 'GH DÚO' se ha encontrado con algo imprescindible y que una madre con un recién nacido va a necesitar desde el primer día: una cesta de pañales.

Una propuesta personalizada, que es una tarta elaborada con pañales, varios productos especiales para el cuidado de los bebés y un peluche de Mickey Mouse junto con otro de un león en la base, tal como se puede ver en la imagen que ella ha subido a sus redes. Una idea muy original envuelta en papel de celofán y con un detalle de un lazo, lista para usarse y que no ha dejado indiferente a la exconcursante de 'GH DÚO'.