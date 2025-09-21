Logo de telecincotelecinco
Logo de Telecinco OutdoorTelecinco Outdoor

Javier Tudela dedica un mensaje muy especial a su hermana Anita Matamoros en su momento más duro

Javier Tudela, Makoke y Anita Matamoros
Javier Tudela publica una foto inédita de Anita Matamoros.telecinco.es
telecinco.es
Compartir

Desde que Marina Romero hiciera pública su enfermedad, muchos son los apoyos que están recibiendo la pareja formada por la joven y Javier Tudela. El hijo de Makoke y su novia están viviendo uno de los momentos más duros de sus vidas como pareja y no dudan en afrontar este revés de la vida con fuerza, amor y optimismo (así lo demuestran a través de sus redes sociales). Pero hay alguien que se habría convertido en un apoyo incondicional para la familia en este bache y se trata de Anita Matamoros.

Makoke fue una de las primeras en pronunciarse cuando Marina Romero dio la fatal noticia a través de su perfil de Instagram. La colaboradora de televisión se rompió en el plató de 'Fiesta' y desveló que este era el motivo por el que decidió cancelar su boda con Gonzalo. Desde ese momento, muchos son quienes han mostrado su apoyo a la pareja (desde Laura Matamoros hasta Marta Lopez Álamo), pero Anita Matamoros se ha convertido en un fuerte apoyo para Marina y Javier en este duro momento.

PUEDE INTERESARTE

La foto y el mensaje de agradecimiento de Javier Tudela a Anita Matamoros

Es por ello por el que el hijo de Makoke ha querido dedicarle unas palabras a su hermana a través de las redes sociales. Lo ha hecho mediante una story de Instagram en el que ha compartido una foto de Anita Matamoros junto al hijo mayor de Javier y Marina. Junto a la imagen, el siguiente mensaje: "Gracias por venir sin preguntar. Gracias por estar. Gracias por existir. Gracias por todo. Te quiero", han sido sus sinceras y emotivas palabras.

El mensaje de Javier Tudela a Anita Matamoros
El mensaje de Javier Tudela a Anita MatamorosInstagram: @javier_tudela14
PUEDE INTERESARTE

Y es que, tal y como deja entrever Javier Tudela, su hermana Anita Matamoros se estaría volcando con la familia y estaría echando una mano a la hora de cuidar y compartir su tiempo no solo con ellos, sino con sus sobrinos.

Temas