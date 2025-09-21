telecinco.es 21 SEP 2025 - 13:09h.

Javier Tudela comparte una foto muy especial de su hijo mayor junto a Anita Matamoros

Desde que Marina Romero hiciera pública su enfermedad, muchos son los apoyos que están recibiendo la pareja formada por la joven y Javier Tudela. El hijo de Makoke y su novia están viviendo uno de los momentos más duros de sus vidas como pareja y no dudan en afrontar este revés de la vida con fuerza, amor y optimismo (así lo demuestran a través de sus redes sociales). Pero hay alguien que se habría convertido en un apoyo incondicional para la familia en este bache y se trata de Anita Matamoros.

Makoke fue una de las primeras en pronunciarse cuando Marina Romero dio la fatal noticia a través de su perfil de Instagram. La colaboradora de televisión se rompió en el plató de 'Fiesta' y desveló que este era el motivo por el que decidió cancelar su boda con Gonzalo. Desde ese momento, muchos son quienes han mostrado su apoyo a la pareja (desde Laura Matamoros hasta Marta Lopez Álamo), pero Anita Matamoros se ha convertido en un fuerte apoyo para Marina y Javier en este duro momento.

La foto y el mensaje de agradecimiento de Javier Tudela a Anita Matamoros

Es por ello por el que el hijo de Makoke ha querido dedicarle unas palabras a su hermana a través de las redes sociales. Lo ha hecho mediante una story de Instagram en el que ha compartido una foto de Anita Matamoros junto al hijo mayor de Javier y Marina. Junto a la imagen, el siguiente mensaje: "Gracias por venir sin preguntar. Gracias por estar. Gracias por existir. Gracias por todo. Te quiero", han sido sus sinceras y emotivas palabras.

Y es que, tal y como deja entrever Javier Tudela, su hermana Anita Matamoros se estaría volcando con la familia y estaría echando una mano a la hora de cuidar y compartir su tiempo no solo con ellos, sino con sus sobrinos.