La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha revelado que ya sabe el sexo de sus bebés en común con el futbolista Juan Iglesias

Estela Grande, embarazada de mellizos, aclara si ha dejado de fumar y si sus bebés han sido buscados

Pese a que se había sometido al TPNI, Estela Grande no conocía el sexo de sus bebés porque había "uno que no se no dejaba ver". Pero la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' le ha explicado a sus seguidores que la situación ha cambiado y que por fin sabe el sexo de sus mellizos en común con el futbolista Juan Iglesias.

"Nosotros quisimos saberlo en la intimidad, solo Juan y yo y así fue muy especial", ha explicado la influencer en sus stories de Instagram, revelando así que no ha optado por hacer uno de los famosos 'gender reveal' con el que ahora mucha gente descubre el sexo de sus hijos rodeados de amigos y familiares.

Lo que no tiene claro es cómo le comunicará a sus seguidores de Instagram el sexo de sus bebés, aunque sí que tiene una línea roja y es que no quiere utilizar los colores rosa y azul para referirse a niña y niño, respectivamente: "Es algo que no siento que me represente, así que aún sigo dándole vueltas a cómo contároslo".

"Siempre quise de alguna forma Bella y Gant fuesen los que nos diesen la noticia a todos, pero Gant ya no está con nosotros y nos duele mucho hacerlo sin él", ha explicado la modelo, que hace unas semanas tuvo que despedir a uno de sus perros, Gant, al que le escribió una desgarradora carta de despedida que compartió en sus redes para informar a sus followers de lo ocurrido: "Lo que más pena y tristeza nos da es que no hayas llegado a conocer a los bebés. Quería verte cuidando de ellos y enseñándoles todo lo que sabías".

Con sus declaraciones, la exmujer de Diego Matamoros se ha sincerado por completo con sus seguidores de Instagram, que ya son 423.000, y les ha dicho que admite sugerencias sobre cómo podría comunicarles el sexo de sus mellizos, que la convertirán en madre a sus 31 años y tras más de tres años de relación con el futbolista del Getafe Juanito Iglesias, que es originario de Valladolid y que tiene cuatro años menos que ella, pues este verano cumplió los 27.