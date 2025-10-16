Antonio Banderas está remodelando su mansión de Marbella que va a convertir en un palacete compuesto de tres plantas y una 'habitación del pánico'

Quedan poco más de 48 horas para que Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, y su prometido, Alex Gruszynski, se den el 'sí, quiero'. La boda se celebrará el próximo sábado 18 de octubre en la pequeña localidad vallisoletana de Sardón de Duero, ante 200 invitados. A horas del enlace, los preparativos se están ultimando para que todo quede listo para el gran día.

Una abadía románica del siglo XII y cuatro noches y cinco días de celebración son algunos datos del enlace que acogerá este pueblo vallisoletano de 607 habitantes y que se llenará de personalidades y estrellas de cine. Sardón de Duero se ha convertido en el lugar donde la hija de Antonio Banderas se case con su prometido. No obstante, la localidad vallisoletana no fue la primera opción de Stella del Carmen para su boda.

En un primer momento, Stella del Carmen y Alex Gruszynski optaron por Málaga como lugar en el que reunirían a su círculo más cercano para celebrar su amor. Sin embargo, tras analizar los pros y los contras la pareja optó por la abadía románica situada en la provincia de Valladolid.

Aún así, el padre de la novia, Antonio Banderas, ha querido que su hija siga completamente unida a Marbella, la localidad que la vio nacer. Por eso y según informa la revista 'Lecturas', el actor malagueño ha decidido regarle a su hija una mansión en Málaga por motivo de su boda.

Ha sido el periódico 'La Razón' el que ha informado que la icónica mansión marbellí de Los Monteros, propiedad del actor, se encuentra en obras. Unos trabajos de construcción con los que el actor pretende que su mansión se convierta en un 'palacete' compuesto de "tres plantas, chiringuito con piscina, una sala de fiestas para 1.200 personas y hasta una habitación del pánico en la planta del sótano", según revelan en exclusiva 'La Razón'.

Precisamente, la revista 'Lecturas' ha apuntado a que las obras de esta mansión podrían ser el nuevo e importantísimo regalo de bodas que haría Antonio Banderas a su hija Stella del Carmen por el día de su boda.

Valladolid se prepara para la gran boda de Stella del Carmen

Mientras tanto, la localidad vallisoletana de Sardón de Duero se prepara para acoger a los invitados del enlace, entre los que destacan el actor malagueño, Melanie Griffith y Dakota Johnson (hermanastra de la novia); el padre de esta, el actor Don Johnson, y Tippi Hedren, abuela de Stella del Carmen y protagonista de 'Los pájaros' y 'Marnie, la ladrona', musa del director Alfred Hitchcock.

“Nos está poniendo en el mapa a nivel de Estados Unidos”, ha manifestado, en declaraciones a EFE, el alcalde del municipio, José Antonio Matesanz, acostumbrado a una gran cantidad de eventos por la cercanía del hotel de cinco estrellas Abadía Retuerta LeDomaine, donde Gruszynski y Banderas Grifftih se darán el 'sí quiero'.

Se trata de un establecimiento hotelero con helipuerto que también es una bodega y cuenta con su propia Denominación de Origen Protegida desde el año 2022.

Los trabajadores tendrán restricciones en el uso de sus teléfonos móviles, aunque la gerencia del hotel vallisoletano no ha querido comentar ningún detalle sobre el evento. Matesanz, por su parte, ha explicado que la única petición que Abadía Retuerta ha hecho al Ayuntamiento de Sardón -distante unos 30 kilómetros de la capital vallisoletana- son más contenedores de reciclaje para la gestión de residuos, lo que supondrá “ampliar el servicio de recogida y de limpieza”.

"Es un lugar bonito para poder hacer lo que quieran: la finca es una maravilla, tiene bastantes hectáreas y es muy bonita, con el convento y la bodega, e imagino que a los invitados que se lo pasarán bien”, ha dicho.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha explicado a EFE que la Guardia Civil ha recomendado a los organizadores reforzar la seguridad privada del evento, “dejándoles siempre bien claro que es un evento privado y lo que ocurra puertas adentro es responsabilidad de la propiedad”.