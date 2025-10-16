La modelo Eugenia Silva ha desvelado en una entrevista con '¡HOLA!' el problema de salud por el que ha sido operada

El mensaje de la modelo Eugenia Silva a sus seguidores desde el hospital

La modelo Eugenia Silva sorprendía hace tan solo unos días en su perfil de Instagram mostrando a través de una publicación que se encontraba ingresada en el hospital.

Junto a unas fotografías en las que se le podía ver en el centro médico, la modelo desvelaba a sus seguidores que se había tenido que someter a una operación debido a una lesiones producidas por una "artrosis severa en la cadera".

El problema de salud por el que ha sido intervenida

Nada más compartir esta delicada situación, la publicación de Eugenia Silva se llenaba de mensajes de sus seguidores y de amigos conocidos como la actriz Bárbara Lennie o Vicky Martín Berrocal en los que animaban a la modelo y le mandaban todo el cariño del mundo.

Cuatro días después de compartir esta operación, la modelo ha concedido una entrevista a la revista '¡HOLA!' en la que desvela qué problema le ha llevado a pasar por quirófano y cómo está afrontando la recuperación de esta intervención médica.

En su conversación exclusiva con el medio de comunicación, la modelo madrileña ha explicado que los médicos le han colocado una prótesis de titanio en su cadera para reducir el dolor que le provocaba esta artrosis que padece.

Una operación que no ha pillado de sorpresa a Eugenia Silva ya que su equipo médico le informó de los problemas que le podía originar esta dolencia. "Era algo que sabía que iba a necesitar tarde o temprano. La artrosis en la cadera había avanzado y el dolor ya me impedía llevar mi ritmo habitual. Por eso decidimos que era el momento de intervenir para mejorar mi calidad de vida", recalca la modelo en su entrevista con '¡HOLA!'.

Destacando que la importancia de la intervención a la que se ha sometido, Eugenia Silva ha querido agradecer a su equipo médico el trabajo y el cariño con el que le han tratado: "Es una cirugía importante, pero necesaria para recuperar movilidad y reducir el dolor. Estoy muy agradecida al equipo médico por cómo me han cuidado".

Los huesos muy finos y la osteopenia que sufre Eugenia Silva

Como explica la modelo madrileña, esta artrosis severa le provocaba muchas molestias y le limitaba su día a día. Motivo por el cual, su equipo médico y ella decidieron pasar por quirófano: "El dolor era constante y limitaba mi vida diaria. Era necesario intervenir para poder recuperar la movilidad y la calidad de vida".

Sobre el motivo que le ha llevado a pasar por quirófano, Eugenia Silva ha explicado que la artrosis severa que padece viene producida porque sus huesos son "muy finos" y sufren más que los de una persona completamente sana.

"Tengo los huesos muy finos y además osteopenia, por eso mis huesos sufren más de lo habitual y con el tiempo se han ido desgastando, lo que ha provocado la artrosis. Se fueron acumulando lesiones y llegó un momento en que la operación fue la única opción. Ahora intento cuidarme y fortalecerme todo lo que puedo", explica la modelo mientras recalca que en estos momentos se encuentra en casa tras recibir el alta.

Precisamente, es en su domicilio donde la modelo está siguiendo su recuperación y está llevando a cabo su tratamiento médico para poder recuperarse en su totalidad.