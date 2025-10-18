Más de 200 invitados asisten a la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, y Álex Gruszynski

Stella Banderas celebra con amigos y familiares una exclusiva preboda en Valladolid el día antes del 'si quiero'

Más de 200 invitados asisten a la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, y Álex Gruszynski, que tiene lugar en Valladolid. Entre los asistentes, se encuentran estrellas de renombre como la abuela de la novia, Tippi Hedren, o su hermana Dakota Johnson.

El lugar elegido por la pareja para darse el sí quiero es el prestigioso hotel Abadía Retuerta LeDomaine, en el municipio vallisoletano de Sardón de Duero, una 'fortaleza' para mantener a la prensa a distancia para que la pareja disfrute de intimidad a salvo de los focos en el día más especial de sus vidas.

Este antiguo monasterio del siglo XII ha sido reconvertido en un alojamiento de lujo que los novios han reservado por completo durante cuatro días desde el 16 de octubre.

Más de 200 invitados

Allí se alojan parte de los más de 200 invitados al enlace. Sin embargo, debido al número reducido de habitaciones del alojamiento (27 habitaciones y tres suites), muchos están repartidos en distintos lugares de la provincia, según ha contado Miguel Fernández en el programa ‘El Tiempo Justo’.

De estos invitados, los más destacados, ha dicho el periodista, serán trasladados en helicóptero, ya que el alojamiento dispone de helipuerto.

Y es que a la boda van a acudir personalidades de renombre. Además de los padres de Stella del Carmen, asisten al enlace su abuela, la icónica musa de Alfred Hitchcock Tippi Hedren; su hermana Dakota Johnson; el exmarido de su madre (y padre de sus hermanos) Don Johnson; o algunos de los mejores amigos de Banderas y Melanie, como Demi Moore, Goldie Hawn, o Pedro Almodóvar.

Asimismo, se ha conocido que será el grupo Coldplay -a pesar de la reciente ruptura de Chris Martin y Dakota- el que ponga banda sonora a la celebración.

De momento, solo se ha podido ver la llegada de algunos de estos invitados al enclave, ya que la boda ha sido blindada. Los invitados han tenido que firmar un contrato de confidencialidad de hasta 11 hojas y están prohibidos los teléfonos móviles, según comentó Fernández.

Sí se ha podido ver la llegada al hotel de furgonetas con cristales tintados, taxis especiales y algunos coches de alta gama este viernes, cuando ha tenido lugar la preboda.

También el jueves a última hora, cuando los novios ofrecieron una cena informal al grupo de invitados más jóvenes, se pudo ver a algunos de estos asistentes, pero entre ellos no había ningún rostro conocido.