Malia y Sasha Obama, hijas de Barack y Michelle Obama, y Dakota Johnson han sido algunas de las invitadas más VIP a la boda de Stella del Carmen

¿Cómo ha sido la boda de Stella del Carmen y Álex Gruszynski en Valladolid?

Sardón de DueroTras días de preparativos, el hotel de cinco estrellas Abadía Retuerta LeDomaine, un antiguo monasterio del siglo XII situado en Sardón de Duero (Valladolid), ha acogido la gran boda entre Stella del Carmen y Alex Gruszynski.

Este sábado 18 de octubre, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith se ha casado con el economista Alex Gruszynski en el hotel vallisoletano ante unos 250 invitados con numerosos rostros conocidos de Hollywood.

Los invitados de la boda de Stella del Carmen y de Alex Gruszynski

Acompañada de sus padres, Stella del Carmen, de 29 años, y Alex Gruszynski, vinculado a la industria del cine y a quien conoce desde su etapa escolar infantil, se han dado el 'sí, quiero' delante de invitados como el actor Don Johnson, primer esposo de Melanie Grifitth, y de la hija de ambos, Dakota Johnson.

Además, según ha informado en exclusiva la revista '¡HOLA!', las hijas del expresidente de Estados Unidos Barack Obama, Malia y Sasha, también han asistido al enlace, así como la mujer de Sting, Trudie Styler.

Las palabras de Antonio Banderas al marido de su hija: lleva en la familia "toda la vida"

Antonio Banderas ha dejado de ser, por unos minutos, la estrella malagueña que conquistó Hollywood, para ser el flamante padrino de la boda de su única hija. Eso sí, salvando las distancias de una boda cualquiera, porque la de Stella del Carmen ha supuesto todo un acontecimiento en Valladolid, adonde han llegado más de un centenar de invitados que han cruzado el charco para celebrar el enlace.

Después de celebrarse la ceremonia, Antonio Banderas ha salido a la puerta de la finca y, visiblemente emocionado, ha atendido a los numerosos medios que se encontraban cubriendo el evento. Ha destacado el ambiente familiar y emotivo de la ceremonia, así como la alegría que siente por ver a su hija casarse. Ha añadido que ha habido "lagrimillas" porque su hija y su yerno se conocen desde hace 25 años.

Ha añadido que no ha habido nervios, sino elegancia, y ha querido agradecer a todas las personas que han trabajado en la boda así como a todos los pueblos de la zona que se han portado tan bien. Antonio ha desvelado algunos de los detalles del enlace de su pequeña. Para empezar ha confirmado que su yerno, Alex Gruszynski, lleva en la familia "toda la vida", todo porque los novios se conocieron en la escuela infantil y desde ahí hasta el día de hoy, que se han dado el 'sí, quiero'.

Finalmente, Antonio Banderas ha tenido el gesto de brindar con la prensa y agradecerles su presencia. Por otra parte, un vigilante de seguridad ha repartido de parte de los novios comida a los periodistas.

Una boda blindada

El hermetismo y la privacidad han gravitado en todo momento sobre la organización y el desarrollo de la boda, a pesar de la enorme expectación levantada desde primeras hora de la mañana con profesionales de los medios de información, curiosos y fans situados junto a la verja de acceso al complejo hostelero, en un desvío de la N-122, pasado Sardón de Duero, un pueblo de medio millar de vecinos.

Los invitados han entrado en coche a las instalaciones del complejo cuya dirección ha tenido que incrementar la seguridad a petición de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, y los trabajadores del hotel no han podido utilizar el teléfono móvil. El hotel también dispone de helipuerto y ha servido de acceso a algunos de los cerca de 250 invitados que han disfrutado del evento.

La familia Banderas-Griffith ha ocupado la práctica totalidad de las treinta habitaciones de que dispone este complejo de máxima exclusividad, por lo que el resto de invitados se ha tenido que alojar en establecimientos de la zona como al antiguo monasterio de Santa María, a pocos kilómetros en Valbuena de Duero, donde este pasado viernes ya se celebró una 'preboda' en esta estación termal. Más de un centenar de trabajadores entre chóferes, camareros, asistentes e instaladores han tenido que firmar contratos de confidencialidad.