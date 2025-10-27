Rocío Martín 27 OCT 2025 - 10:02h.

Aitana posó en el garaje de la escudería británica Aston Martin

La cantante Aitana ha disfrutado del Gran Premio de México de Fórmula 1 tras ser invitada por el piloto español Fernando Alonso. La artista, seguidora de la Fórmula 1, compartía en sus redes sociales la emoción de poder vivir un evento como ese y aprovechaba para dar las gracias al asturiano por la invitación.

"Estamos aquí en la Fórmula 1 en México. Es increíble. Me ha invitado Fernando Alonso porque es el mejor de todos y el más majo. Y estoy muy feliz. Nada, solo comentaros esto", afirmaba la cantante en un vídeo en sus historias de Instagram. Poco después, Aitana compartía una serie de fotografías junto a Fernando Alonso, disfrutando de la experiencia.

Aitana posó en el garaje de la escudería británica Aston Martin, donde pudo dar ánimos al piloto español antes de la carrera y hacerse varias fotografías. Después, la cantante ha seguido la carrera dentro del box.

Finalmente el inglés Lando Norris se proclamó ganador del Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, en el Autódromo Hermanos Rodríguez; donde le arrebató el liderato del certamen a su compañero, el australiano Oscar Piastri, que acabó quinto

Aitana amplia su gira ‘Cuarto azul World Tour’

Aitana se ha consolidado este 2025 como la artista "más destacada del panorama musical" con tres estadios con todas las entradas vendidas y más de 160.000 espectadores, su álbum 'Cuarto Azul' "aclamado por la crítica y el público", y un documental en Netflix que "revela su lado más íntimo".

Hace solo unos días, la catalana anunciaba siete nuevos conciertos con su gira internacional ‘Cuarto azul World Tour’, tras la abrumadora demanda y después de agotar las entradas en once ciudades en solo 72 horas.

Comenzará su gira el 14 de marzo en la capital argentina en el marco del Festival Lollapalooza y el 22 del mismo mes actuará en Bogotá, dentro del Festival Estéreo Picnic. En mayo se trasladará a España para presentarse el día 9 en Roquetas del Mar (Almería), el 15 en Murcia, el 21 y 22 en Valencia y el 29 en Albacete.

En junio se presentará el 4 y 5 en Sevilla, el 12 y el 13 en Palma de Mallorca, el 19 en Fuengirola (Málaga) y el 26 en Avilés. En julio la gira le llevará el 4 a Las Palmas de Gran Canaria, el 10 a Zaragoza, el 12 a Cádiz, el 18 a Úbeda (Jaén) y el 22 estará en A Coruña. En septiembre se presentará el 4, 5, 7 y 8 en Barcelona, el 11, 12, 14 y 15 en Madrid y el 18 y 19 en Bilbao.

En octubre regresará a Latinoamérica para estar nuevamente en Argentina el 21 y a continuación viajará a México para presentarse el 28 en Monterrey, el 30 en Guadalajara, y el 31 en Querétaro. En noviembre seguirá en México con dos actuaciones, el 4 en Puebla y el 6 en Ciudad de México.