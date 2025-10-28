Lidia González 28 OCT 2025 - 15:22h.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ se sincera sobre la separación que tuvo con su marido tras su primer embarazo, en el episodio 11

La relación de La Rebe y José Navarro es una de las más queridas en el panorama y, ahora que están esperando a su segundo hijo en común, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ recuerda la crisis que vivió con su marido en su primer embarazo. Ahora que se encuentra en la recta final, la creadora de contenido ha echado la vista atrás a todo lo que ha vivido y lo compara con su anterior experiencia, en exclusiva, para ‘Mi embarazo’, su propio formato en Mediaset Infinity. ¡No te pierdas todo lo que tiene que decir!

No es la primera vez que la influencer se pronuncia sobre este tema, ya que durante su segundo embarazo también ha experimentado una crisis con su marido; sin embargo, no ha llegado al complicado límite que atravesaron anteriormente. La Rebe recuerda su difícil pasado con el padre de su hijo: “De ahí vino nuestra separación”.

Si bien es cierto que, en este embarazo, han pasado por algunos problemas y que su marido ha estado muy preocupado por su mujer, la influencer admite que en el anterior le “dio por José”. La gitana más famosa de Plasencia recuerda, con dureza, cómo se sentía hacia él en esa época de su vida: “No podía verte, te tenía asco”.

Aunque es verdad que la influencer admite que ahora es “más buena” con su pareja, hay algo que le saca completamente de sus casillas. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ desvela qué le molesta de su marido en la actualidad. La pareja está viviendo mucho mejor este segundo embarazo, pero todavía hay algunas cosas que La Rebe no puede soportar. ¡Descubre de qué se trata!

Si hay algo que La Rebe no ha dejado de repetir durante todo su embarazo es que no se siente bien consigo misma. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’, que ha llegado hasta a alarmar a su marido, se sincera sobre su baja autoestima. La influencer quiere ser transparente con todas sus seguidoras y mostrar la realidad de su vida, incluyendo los aspectos no tan buenos. Por ello, se abre en canal para explicar en qué punto se encuentra.

Ha llegado el momento de que La Rebe tome una importante decisión a la que no ha parado de darle vueltas. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ anuncia quién va a acompañarla en su parto y se sincera sobre todos los motivos que le han llevado a dar este paso. La influencer, además, ha querido explicar lo difícil que ha sido para ella decidirse y las razones por las que podría haber elegido a otras personas. ¡Dale al play y no te pierdas nada!