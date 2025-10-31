Lorena Romera 31 OCT 2025 - 13:32h.

La colaboradora de 'Supervivientes All Stars' explica la decisión que ha tomado tras conocer el resultado de su biopsia

Anita Williams comunica los resultados de sus pruebas médicas tras la detección de dos tumores

Anita Williams ha tomado una importante decisión tras comunicar los resultados de las pruebas médicas a las que se ha sometido por la detección de dos tumores en la mama. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y colaboradora ahora de 'Supervivientes All Stars' ha compartido su informe tras realizarse una biopsia. La catalana, de 28 años, tiene antecedentes familiares de este tipo de cáncer y ha pasado unos días "muy preocupada".

Lo primero que conocíamos era que se estaba sometiendo a pruebas y que cada vez iban "apareciendo más cosas". En ese momento, la que fuera finalista de 'Supervivientes 2025' valoraba su retirada de las redes sociales, ya que necesitaba tiempo para "descansar y recuperarse".

Tal era la preocupación que estas palabras generaba entre sus seguidores, que la madre de Thiago reaparecía públicamente poco después para explicar qué es lo que estaba ocurriendo: "Me han encontrado unos nódulos, bultos, tumores... Algunos benignos, pero hay dos que tienen bastante mala pinta". En ese momento, la que fuera pareja de Montoya se encontraba a la espera de los resultados de una biopsia.

Ahora, Anita Williams respira tranquila. Los resultados son favorables y los médicos le han dicho que "está todo bien". "Chicos, estoy supercontenta, os lo juro. Me han dado los resultados. Me acaba de llamar el médico y me ha dicho que está todo bien. Gracias a Dios... Que no me preocupe de nada, que vamos a hacer seguimiento cada seis meses porque sí que es verdad que se tienen que ir mirando, pero que, de momento, todo bien", celebraba hace apenas unas horas a través de Instagram.

Vía mediante la que ahora la que fuera protagonista de la última edición de 'La isla de las tentaciones' ha explicado la importante decisión que ha tomado tras conocer los resultados de sus pruebas médicas: "Ahora sí, no hay excusas ya. Así que a partir de la semana que viene tengo ganas de crear todo el contenido que no os he creado", ha prometido la colaboradora de esta edición de 'Supervivientes All Stars'.