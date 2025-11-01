El juez cita a Antonio Tejado para el próximo 11 de noviembre, donde se le comunicará la fecha de juicio

Antonio Tejado no presenta recurso de apelación y tendrá que ir a juicio por el violento robo a su tía María del Monte

Compartir







'¡Vaya fama!' tiene la ultima hora sobre el polémico caso judicial en el que se encuentra Antonio Tejado, acusado de ser el autor intelectual del robo que se produjo en casa de su tía, María del Monte. Hace unos días, el sobrino de la cantante pedía que se archivara la causa contra él porque, consideraba, solo había "hipótesis", pero el juez se ha pronunciado al respecto. El programa se hace eco de una información en exclusiva sobre el caso que ha sido publicada por el periodista Jorge Muñoz, de 'El diario de Sevilla'.

PUEDE INTERESARTE El llamativo cambio físico de Antonio Tejado tras la petición de María del Monte de una pena de 28 años de cárcel

Novedades sobre el juicio de Antonio Tejado por el robo en casa de María del Monte

El juez envía a juicio a Antonio Tejado y le pide una fianza de 639.000 euros por el mediático robo en la casa que la artista comparte con Inmaculada Casal. Además, Antonio Tejado tendrá que comparecer el próximo 11 de noviembre para que le notifiquen el auto y los escritos de acusación por los que se enfrenta a una petición de cárcel de más de treinta años. Tendríamos así una fecha para el juicio en contra de Antonio Tejado.

Esos treinta años de cárcel que pide la Fiscalía contra Tejado también aparecen en el escrito que los abogados de María del Monte ha presentado. Recordemos que Antonio reaccionó mal ante esta petición de cárcel por parte de los abogados de su tía y, tal y como confirmaron en el programa 'Fiesta' se mostró "sumamente roto y decepcionado" con la artista. Ese 11 de noviembre, todos los acusados tendrán que presentarse en intervalos de quince minutos para que les notifiquen esa fecha de juicio.

Además, tras esto, tendrán un día para presentar esa fianza de más de 600.000 euros. Si Antonio Tejado no pudiera pagar, se le embargaran los bienes que tenga hasta garantizar esa cantidad (pisos, coche, etc.). No tendría que volver a prisión hasta que haya una sentencia favorable o no para él en el juicio. Cabe destacar que Antonio Tejado sigue defendiendo su inocencia, se sigue declarando inocente ante todo lo que se le acusa.

Por su parte, su defensa alega que se han han guiado de conversaciones de redes sociales para montar una acusación en su contra: el abogado mantiene que solo hay indicios contra su defendido, pero la Fiscalía sigue manteniendo que Antonio es autor intelectual del robo con violencia que se produjo en la casa de María del Monte.