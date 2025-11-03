Amor Romeira habla claro de la famosa que filtró la relación de Tania Déniz y Marco Asensio

Natalia Sette 03 NOV 2025 - 13:16h.

Amor Romeira desvela el motivo por el que una famosa filtró la relación de Tania Deniz con Marco Asensio

Amor Romeira habla sobre su conversación con Tania Déniz tras su altercado con Zoe Bayona

Amor Romeira ha vuelto a revolucionar el plató de ‘En todas las salsas' con una información que ha dejado a todos los colaboradores boquiabiertos. La exconcursante de ‘Gran Hermano’, siempre dispuesta a contarlo todo sin filtros, ha destapado la verdad que hay detrás de la supuesta relación entre María Aguilar y Kilyan Mbappé . Además, muy relacionado con esto, ha hablado claro de la famosa que filtró la relación de Tania Déniz y Marco Asensio.

No es un secreto para nadie que Amor Romeira se termina siempre enterando de todos los salseos del mundo influencer, y esta vez no ha sido menos. Según ha asegurado, existe una persona que lleva tiempo dedicándose a sacar a la luz los romances de otras influencers y participantes de realities con futbolistas. Esta vez ha sido el turno de María, pero hace un año fue el de Tania Déniz y su relación con Marco Asensio. La filtración de unos videos de la canaria con el futbolista le afectaron profundamente y no se supo nunca quién grabó el video, hasta ahora.

“¡Bomba!”, exclama Alba Carrizo cuando Amor asegura saber quién filtró los videos de Tania y Marco. “Es chica reality”, comienza explicando la colaboradora de televisión. Sin pelos en la lengua, la influencer afirma que esta persona habría actuado con una clara intención: dañar la imagen de otras chicas del entorno mediático. “Se la quitó de encima al momento”, comenta sobre la forma en la que esta famosa habría intentado romper el acercamiento entre Tania y Marco Asensio. Según Amor, el objetivo de esta chica es que ninguna otra influencer se meta en el círculo de los futbolistas.

Amor sabe con seguridad que esta misma persona estuvo detrás de la filtración del supuesto romance entre María Aguilar y Mbappé. “Hay una persona que quiere joder a María Brun y sacarla del ambiente de los futbolistas”, afirmaba rotunda. Según la colaboradora, esta persona se siente “amenazada por María” y busca constantemente sabotear sus oportunidades. Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ no se pueden creer lo que están escuchando y le piden a Amor que de el nombre ¡Descúbrelo!

Amor Romeira llega al plató de ‘En todas las salsas’ cargada de salseos. La colaboradora de televisión no solo habla sobre la supuesta relación de María y Mbappé y desvela cómo se filtró toda esta información y su conversación con ella, sino que también confiesa el motivo de divorcio entre Alberto Santana y Yuralkys Calero y critica la relación de Claudia Martínez y Naomi Asensi ¡No te pierdas el programa completo de ‘En todas las salsas’ para descubrir todos los detalles!