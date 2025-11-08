Violeta Crespo y Edi Insua no se ponen de acuerdo con su fecha de aniversario

Natalia Sette 08 NOV 2025 - 09:30h.

Los exconcursantes de 'Gran Hermano' tienen disputa sobre cuánto tiempo llevan y la fecha exacta de su aniversario

Violeta Crespo cuenta el episodio de celos que ha tenido con Edi Insua

Violeta Crespo y Edi Insua no están pasando por su mejor momento. Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ se enfrentan a un distanciamiento inevitable y han querido grabar un vídeo para explicarles los motivos a sus seguidores. Durante la conversación, salen otros temas como cuánto tiempo llevan juntos y se dan cuenta de que no están de acuerdo con la fecha de su aniversario.

Edi y Violeta comenzaron su historia de amor dentro de ‘Gran Hermano’ y aunque dentro de la casa tuvieron varias idas y venidas , desde que salieron han estado juntos. Este comienzo de romance tan peculiar, parece que les ha creado dudas sobre su fecha de aniversario. “Llevo un año con este hombre y no…”, empieza diciendo la influencer. Su chico, que la escucha atentamente, la corta para corregirla. “Siempre dices un año y no llevamos un año”, reconoce.

Violeta, que no se esperaba esa aclaración, lo corrige rápidamente. Ambos se enzarzan en un debate sobre cuándo celebrar su aniversario. Ella dice que desde el primer beso dentro de ‘Gran Hermano’ y Edi tira más por cuando oficializaron su relación. Aunque se conocen desde hace más de un año, no fue hasta salir de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra que se hicieron novios.

Edi Insua y Violeta Crespo hablan del futuro de su relación

Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ se enfrentan a una época de turbulencias en su relación. Inevitablemente van a estar bastante tiempo distanciados y la separación nunca la han llevado bien. Tanto a Edi como a Violeta les gusta mucho el contacto físico y se encuentran ante la situación de tener que sobrellevar la distancia.

Violeta Crespo y Edi Insua se ponen una semana más frente a la cámara para compartir con sus seguidores una noticia que los pondrá muy tristes. Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ explican sinceros los motivos que los han llevado a estar más tiempo separados a partir de ahora. Ambos abren su corazón y confiesan cómo se sienten antes el nuevo cambio en su relación ¡No te pierdas sus declaraciones dándole play al video!