Sean Diddy Combs cumple 56 años en la cárcel tras ser condenado a cuatro años y dos meses de pena de prisión

La fecha en la que el rapero Sean 'Diddy' Combs saldrá de prisión tras cumplir su sentencia

El rapero, productor y empresario Sean John Combs cumple 56 años este 4 de noviembre. Conocido mundialmente como 'Diddy', el artista celebra su cumple años más agrio entre rejas. Condenado por varios delitos, entre ellos la coacción, el artista cumple una pena de cuatro años y dos meses de cárcel.

Bajo una nube de controversia, en tan solo unos meses la estela de Sean Diddy Combs pasó de ser la de un artista envidiado por la industria musical a la de un acosador y criminal.

Fiestas, orgías, drogas y acusaciones de tráfico sexual

Acusado por varias mujeres de haberlas agredido sexualmente, de haber organizado fiestas y orgías en las que las drogas y el aceite para bebés estaban bajo demanda, Diddy ha sido el principal culpable de haber bajado a los infiernos tras una carrera de éxito en el panorama musical.

Tras destaparse el caso y conocerse los episodios de agresiones sexuales y los malos tratos y la violencia física ejercida contra sus exparejas, el rapero protagonizó un polémico juicio que fue seguido por cientos de medios de comunicación y que duró nada más y nada menos que dos meses.

Tras varias jornadas en la corte de Nueva York, el artista tuvo suerte y fue absuelto de los delitos más graves que afrontaba como el tráfico sexual y el crimen organizado. Motivo por el cual la se libró de la pena máxima de cadena perpetua y tan solo ha tenido que afrontar una condena de cuatro años y dos meses de cárcel. .

Los malos tratos a su exparejas y los episodios de violencia

Durante el proceso judicial, la fiscalía llamó a comparecer a 34 testigos, entre ellos dos exnovias del rapero, Cassie Ventura y una mujer que testificó bajo el seudónimo genérico de Jane.

Ambas le acusaron de obligarlas a participar en maratones sexuales con prostitutos, denominados por el propio Combs como 'freak offs', así como de agredirlas física y sexualmente. Además, durante las jornadas del juicio se pudieron visualizar varios vídeos registrados en un hotel en el que se veía al rapero zarandeando, golpeando y agrediendo a su expareja Cassie Ventura.

Aún así, Sean John Combs tan solo tendrá que hacer frente a una condena de cuatro años y dos meses de cárcel y a una multa, irrisoria respecto a su capital y a su patrimonio, de 500.000 dólares.

El traslado de cárcel debido a sus problemas de adicciones

Las últimas novedades que se han podido conocer sobre el estado del rapero en la cárcel ha sido su traslado a una cárcel federal de Nueva Jersey. Dicho traslado se produce después de que su defensa solicitara el cambio de centro para facilitar su acceso a un programa de rehabilitación por consumo de drogas y la cercanía con su familia.

El traslado a Fort Dix representa además un cambio en las condiciones de detención: el centro está ubicado en una base militar en Nueva Jersey, ofrece programas especializados y ha acogido previamente a personas de perfil mediático. La defensa de Combs argumentó que el entorno era más apto para su rehabilitación y para mantener vínculos familiares durante la condena.

¿Cuándo saldrá de la cárcel?

Con la contabilización del tiempo ya cumplido en prisión preventiva y la posibilidad de reducción por buena conducta, la fecha estimada de liberación de Combs se ubica el 8 de mayo de 2028, aunque este plazo podría acortarse si completa el programa de rehabilitación y cumple los requisitos de conducta.

El rapero cumplirá su sentencia y saldrá de prisión en mayo de 2028, según el Buró Federal de Prisiones (BOP, en inglés). El BOP actualizó el pasado 27 de octubre en su página web la ficha del artista, donde apuntó que la fecha exacta en la que podrá salir de la cárcel es el 8 de mayo de 2028.

Diddy pide ayuda a Donald Trump para que firme su indulto

El rapero ya ha cumplido un año en prisión, ya que fue en septiembre de 2024 cuando fue detenido y llevado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC, en inglés).

No obstante, Combs ha pedido al presidente estadounidense, Donald Trump, que le indulte, según confirmó el propio mandatario, aunque no indicó si efectivamente le perdonará o no. Más allá de esto, sus abogados han comunicado su intención de apelar la sentencia fijada por el juez del caso, Arun Subramanian.