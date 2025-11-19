Natalia Sette 19 NOV 2025 - 16:39h.

Los directores españoles se separan tras 13 años juntos ¡No te pierdas todo lo que han averiguado los colaboradores de 'En todas las salsas'!

Javier Calvo rompe su silencio tras la ruptura con Javier Ambrossi

La noticia que ha estado acaparando los titulares esta semana ha sido sin duda la separación de Javier Ambrossi y Javier Calvo. Tras muchos rumores , se terminó confirmando lo innegable: Tras 13 años de relación, el amor se les acabó a los directores españoles. Ahora, varios días después de que esta información saliera a la luz, han salido nuevos detalles de la ruptura que los colaboradores de ‘En todas las salsas’ han querido comentar.

Para todos sus seguidores, los ‘Javis’ han ido siempre en pack, no existía el uno sin el otro. La noticia de la separación ha supuesto un duro golpe para sus fans, muy preocupados porque dejaran de trabajar juntos. Una vez aclarado este tema , Anna Gurguí, colaboradora del videopodcast, destapa nueva información sobre la ruptura. “Javi Calvo es el que peor lo está pasando”, asegura la periodista. El actor ha mostrado a través de sus redes sociales que ha preferido irse lejos de España a vivir estos momentos tan difíciles.

“Javi Ambrossi está viviendo en un apartamento en el centro”, comenta sobre la otra parte del dúo de directores. Esta información llega después de saber que han puesto a la venta por 5 millones de euros la lujosa mansión que tenían en común en Pozuelo de Alarcón. “Eso de que iba a estar todo bien, veremos”, pone en duda Anna, que por lo que sabe sobre ellos no tiene claro que puedan mantener a largo plazo la relación profesional.

Anna Gurguí ha desvelado una información en plató que ha dejado a los presentes flipando. Según cuenta, muchos periodistas sabían que la pareja de artistas hacía meses que no estaban juntos. Sin embargo, siempre que el rumor se volvía algo más sólido, los protagonistas salían negando las informaciones. “Por lo que sé de gente del sector, no lo querían hacer público por los proyectos”, asegura la colaboradora. Pedro Jota confirma que es cierto y que él sabía de la ruptura mucho antes de que se hiciera pública.

Este programa de ‘En todas las salsas’ ha estado cargado de información muy salseante. Además de comentar nuevos detalles de la ruptura de los ‘Javis’, los colaboradores hablan con Violeta Mangriñan para descubrir si se ha hecho un nuevo retoque en la cara y llaman a Diego Pérez para que cuente cómo se siente tras descubrir que será padre ¡No te pierdas nada dándole play al video!