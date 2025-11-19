Natalia Sette 19 NOV 2025 - 18:03h.

La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' desvela cuánto tiempo hace que está Iván Rubio

Lola Mencía opina sobre la relación de Ruth Basauri con Iván Rubio y la advierte sobre su ex

Ruth Basauri se convierte en protagonista del plató de ‘En todas las salsas’ al entrar en directo por llamada para hablar de su situación sentimental actual. La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ se abre en canal y cuenta que no está pasando por un buen momento en su relación con Iván Rubio. Antes de que todo saliera a la luz, la influencer asegura que todo iba perfecto y se sincera sobre cómo fueron los inicios de su relación.

Desde el principio, Ruth deja claro que su noviazgo con Iván no es tan reciente cómo todo el mundo cree. Hace unos días, se filtró la información de que la vasca había iniciado un noviazgo con Ivan, al mismo tiempo, por cierto, que su expareja Jay López. Sin embargo, su romance con el tiktoker se ha estado cociendo a fuego lento. “No viene de una semana ni de un mes”, comienza explicando la influencer.

“¿Cuándo empezasteis?”, le pregunta directamente Vai between my clothes. Ruth cuenta que el momento en el que se hizo oficial su noviazgo no es el mismo en el que comenzaron a hablar. “Hace como un mes y pico”, desvela sobre el momento en el que empezaron a salir. A pesar de que parezca poco tiempo, la realidad es que hablando llevaban muchos meses más. “Primero he hablado mucho con él”, asegura

Programa completo: Ruth Basauri habla de cómo era su relación con Iván Rubio antes de que saliera a la luz

Ruth se abre en canal durante la llamada y admite estar mal con todo lo que está pasando. Desde que la información de que tenía una nueva ilusión vió la luz, sus redes sociales se llenaron de mensajes de advertencia sobre su nuevo novio. Inconscientemente, la situación les ha pasado factura a ambos y han decidido hacer “una pausa”. “Cuando nadie lo sabía todo iba perfecto”, dice la influencer con cierta melancolía.

