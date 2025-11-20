Ruth Basauri confiesa qué opinan sus amigas sobre su relación con Iván Rubio

Natalia Sette 20 NOV 2025 - 17:01h.

Lola Mencía opina sobre la relación de Ruth Basauri con Iván Rubio y la advierte sobre su ex

Ruth Basauri deja impactados a todos en el plató de ‘En todas las salsas' al admitir que su relación con Iván Rubio no está en su mejor momento después de que se filtrara su noviazgo a través de las redes sociales. Desde entonces, mucha gente se ha preguntado cuál será la opinión de sus amigas más cercanas sobre su relación. Tras varias semanas marcadas por los comentarios sobre él en redes y las advertencias constantes sobre su pasado, la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa' decide contar lo que piensan Tania Medina, Tania Déniz y Alba Álvarez, tres de las personas que mejor la conocen.

Después de contar sus inicios con Iván , Vai Between my clothes, presentadora del formato, le pregunta directamente sobre la opinión de sus amigas. “Están las que te dicen ‘quédate’ y las que te dicen ‘huye’”, admite Vai. Ruth está de acuerdo y confiesa que “cada una tiene su opinión”. Ellas más que nadie saben todo lo que ha pasado la influencer con su relación y la han apoyado cuándo toda esta situación se le ha venido encima.

La influencer explica que, precisamente, la opinión de sus amigas pesa mucho porque saben de lo que hablan. “Ellas conocen a Iván”, asegura. Tania Medina, Tania Déniz y Alba Álvarez han coincidido con él en varias ocasiones y han compartido momentos en los que también estaban presentes sus parejas. “Han compartido con Iván ellas y sus parejas”, cuenta Ruth. Por tanto, tienen una opinión bastante sólida sobre si realmente el futbolista es bueno para ella o no.

A pesar del apoyo de sus amigas, Ruth reconoce que no está siendo fácil gestionar la cantidad de información que le está llegando sobre su novio. La influencer admite que algunas cosas que ha escuchado le han hecho ponerse alerta. “¿Que se encienden las alarmas? Sí”, confiesa con total sinceridad. Sin embargo, también deja claro que no quiere dejarse llevar únicamente por lo que escucha sino por lo que ha vivido con él.

“No tiene por qué ser siempre así”, reconoce queriendo tener esperanza en que con ella se comportará diferente. Ruth defiende que cada historia es distinta y que no se puede juzgar a alguien por los errores que ha cometido en el pasado. “Las personas maduran y pueden cambiar”, afirma contundente.

Ruth Basauri se abre cono nunca sobre su relación en este programa de ‘En todas las salsas’. La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ entra por llamada para aclarar todo lo que siente y piensa sobre su reciente relación con Iván Rubio. La influencer se sincera sobre en qué punto se encuentra su noviazgo, cuánto tiempo ha pasado desde que lo conoció y qué opinan verdaderamente sus amigas ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!