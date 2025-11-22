Antía Troncoso 22 NOV 2025 - 18:26h.

La exconcursante de 'Supervivientes' estalla contra los que la acusan de no estar presente en la vida de su hija por haberse ido de viaje

Acusan a Patricia Steisy de pincharse un medicamento para perder 50 kilos en 5 meses y responde rotunda: "Es envidia"

Compartir







Patricia Steisy no puede más con las críticas hacia su maternidad. La influencer se encuentra en estos momentos disfrutando de una semana de vacaciones con sus amigas en Dubái y Estambul, pero los malos comentarios que ha recibido por haberse ido de viaje sin su hija le han amargado sus idílicos días de descanso.

A través de sus redes sociales, Steisy está compartiendo todos los detalles sobre el espectacular viaje que está haciendo durante esta semana, el cual empezó en Dubái y continúa estos días por Estambul. Unas vacaciones que se producen después de un periodo delicado en la vida de la influencer, quien hace apenas un mes hacia saltar las alarmas sobre su estado de salud tras ingresar de urgencias por segunda vez en el hospital tras unos días con dificultades respiratorias y fiebre.

Además, a esto se le suma la complicada situación personal que ha vivido su pareja y padre de su hija, Pablo Pisa, tras el reciente y repentino fallecimiento de su madre. La exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y su novio, que decidieron separar sus caminos este verano, volvían a retomar su relación tras este traumático momento en la vida del arquitecto: fue él quien encontró el cuerpo sin vida de su progenitora.

Aunque este trágico episodio les volviese a unir sentimentalmente, la verdad es que este suceso los ha marcado profundamente a ambos, que en la actualidad se recuperan más fuertes y unidos que nunca dándole una segunda oportunidad a su amor. Ahora, Steisy, tras todo lo acontecido en su vida, ha decidido tomarse un par de días de descanso y disfrute para ella junto a sus amigas, pero no ha tardado en recibir críticas por no estar con su hija, Athenea.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Steisy, harta de las críticas, explota en sus redes: "Mi hija está muy bien cuidada"

Esta misma mañana, la propia Patricia Steisy compartía los mensajes de un seguidora que la acusaba de no estar presente en la vida de su pequeña, diciéndole que no entendía cómo era capaz de estar tanto tiempo sin ver a su hija. Esto hacia explotar a la granadina, que no dudaba en responderle de forma tajante: "¿Por irme una semana no estoy presente? ¿Tú estás bien de la cabeza? Si no eres capaz de estar una semana sin tus hijos vete al psicólogo porque el día que se vayan por estudios o viajes, ¿qué vas a hacer? ¿Tirarte de los pelos del chumino?", sentenciaba la influencer.

Asimismo, Steisy, de forma contundente, señalaba que esta crítica nunca era dirigida hacia los padres y explicaba que su hija está muy bien atendida mientras ella se encuentra fuera de casa. Del mismo modo, la exsuperviviente lanzaba una una pregunta irónica: "Mi hija está muy bien cuidada ¿podéis decir lo mismo de vuestros hijos mientras criticas por redes?"

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La influencer aprovechaba para plantear una importante reflexión: "Una madre no se mide por cuantas horas está físicamente pegada a su hija sino por cómo la quiere, la cuida y la protege todos los días. Y cuando haces esa pregunta, ¿qué pretendes que te conteste? ¿Qué quieres provocar en mi? ¿Qué me sienta mal? El miedo que más me da es que mi hija dé con una mala persona y que tus hijos tengan una y encima de referente. Qué asco".

A pesar de las críticas, Patricia Steisy no se muestra afectada por los comentarios y, tras haber respondido rotundamente a las acusaciones de que es una mala madre tan solo por irse un par de días de viaje, continúa con sus increíbles vacaciones sobre las que está compartiendo múltiples instantáneas en sus redes sociales.