Natalia Sette 24 NOV 2025 - 12:01h.

Nicole Delgado cuenta todo lo que sabe sobre Iván Rubio y, enfadada, le da un consejo a Ruth Basauri

El mensaje de Ruth Basauri a Iván Rubio, en medio de su crisis de pareja

Compartir







Si por algo se caracteriza Nicole Delgado es por ser transparente e ir siempre de frente, y esta vez no iba a ser menos. Después de que saliera a la luz la relación de Ruth Basauri e Iván Rubio y antes de que ella misma entrara en directo para contar cómo está con él , Nicole llama a ‘En todas las salsas’. Sabiendo todo lo que sabe sobre el famoso tiktoker, Nicole estalla en directo y advierte a Ruth sobre Iván.

Lola Mencía ya había dado su testimonio sobre todo lo que vivió con Iván y ahora es el turno de Nicole. “Yo tuve sexting con él”, comienza diciendo la influencer. Nicole admite que mantuvo contacto con él y que además, cuando habló sobre el tema en su Instagram, muchas chicas se pusieron en contacto con ella para contarles cosas sobre él. “Se pusieron en contacto chicas diciéndome que habían hablado con él”, admite la influencer, dando a entender que le podría haber sido infiel a Ruth Basauri.

PUEDE INTERESARTE Ruth Basauri opina sobre la nueva relación de su ex Javy López

Sin dudarlo ni un segundo, Nicole aconseja a Ruth que no siga adelante con esa relación. “Huye”, dice tajante. Sin pelos en la lengua, la creadora de contenido admite que Lola define su relación con Iván como “trágica” y le dice a Ruth que está tiempo de dar marcha atrás y no acabar como Lola. “Ruth te estás equivocando”, le asegura a la vasca.

Programa completo: Las duras palabras de Nicole Delgado a Ruth Basauri

PUEDE INTERESARTE Lola Mencía opina sobre la relación de Ruth Basauri con Iván Rubio y la advierte sobre su ex

Llega un momento de la conversación de Nicole con los colaboradores de ‘En todas las salsas’ que la temperatura sube bastante. La influencer se muestra tremendamente molesta con Ruth y con su decisión de hacer caso omiso a las advertencias de Lola Mencía. “Se comporta como un capullo y actúa como un capullo, luego no vengas con el llantito que se te ha avisado”, dice tajante dirigiéndose a la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

Nicole no puede entender cómo le pedía responsabilidad afectiva al padre de su hijo y lloraba porque no se la daba, y ahora ha terminado con Iván Rubio, que tiene fama de dejar a todas sus parejas “traumatizadas”. “Se lo estamos diciendo todas”, termina diciendo Nicole a modo de advertencia.

PUEDE INTERESARTE Ruth Basauri se sincera sobre los inicios de su relación con Iván Rubio

La nueva relación de Ruth Basauri ha dado mucho que hablar. Desde Lola Mencía, expareja de Iván Rubio, hasta Nicole Delgado, han salido a dar declaraciones sobre el tiktoker. Ninguna de las dos desea que Ruth acabe igual de destrozada como con su antigua relación y es por ello que la han advertido que estar con Iván no es buena idea ¡No te pierdas ninguda de sus declaraciones dándole play al programa completo!