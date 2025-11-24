Celia Molina 24 NOV 2025 - 10:26h.

El actor le ha dedicado unos bonitas palabras a Verónica Echegui, tres meses después de su muerte por culpa de un cáncer

A finales del mes de agosto, la comunidad de actores (y España entera) se quedó en shock al enterarse de la prematura muerte de Verónica Echegui, a los 42 años de edad. La actriz, que se hizo mundialmente conocida por su papel de 'La Juani', falleció por culpa de un cáncer que había llevado en el más absoluto secreto y que sólo conocía su círculo más íntimo. Numerosos intérpretes - incluido su exnovio, Álex García - mostraron su afectación y dolor en las redes sociales, llenando la nube de mensajes de amor y cariño hacía la actriz.

Mensajes como el que, tres meses después de su muerte, ha publicado Sergio Peris-Mencheta, que todavía sufre los coletazos de la leucemia, al haber encontrado una vieja fotografía que él mismo le hizo cuando vivía en Los Ángeles. Una imagen en la que Echegui aparece erguida, pero con los ojos cerrados, disfrutando del sol de la costa oeste de los Estados Unidos:

"La Echegui era la vida a borbotones"

"Me he encontrado esta foto que le robé hace unos años en Los Ángeles. Y es que llevo días teniendo muy presente a Vero. Despierto, en sueños y en el duermevela. Y me vienen los recuerdos de ella siempre riendo, siempre con la risa por bandera. Como si hubiera venido a este mundo solo a recordar de qué iba esto de vivir, y a reírse un poco de la seriedad, de las preocupaciones, de los estreses… como si con sus ojos telescópicos ya supiera más que ninguno que sólo estamos de paso" ha dicho el actor en un largo texto en el que también narra la increíble vitalidad que desprendía la actriz.

"Sí, la Echegui era el paradigma de las ganas de vivir sin cortapisas. A cada instante. Como si fuera su seña de identidad. Como si descubriera una juguetería o un parque de atracciones en cada momento. Como si no tuviera tiempo que perder en conversaciones de ascensor… no me la imagino en un ascensor teniendo una conversación de ascensor. Me la imagino entrando a saco siempre", ha recordado, con profunda admiración y cariño.

Es como si ella hubiera venido a este mundo a exprimir al máximo los 40 años que iba a vivir Instagram

"Con ella siempre se rompía la rutina, y aparecía la vida, carajo. Era una sorpresa continua. Con ella se escacharraba lo ordinario. Como si hubiera venido a este mundo a exprimir al máximo los 40 años que iba a vivir. Como si su ser superior ya supiera que sería una estrella fugaz, y le planteara un “all-in” a cada instante, por cotidiano que fuese. Como si hubiera encarnado para darnos una lección a todos de cómo se debe vivir una vida" ha concluido el intérprete, coincidiendo con la opinión que tenían de ella todos los que la conocían.

Las palabras de Peris-Mencheta no han dejado indiferente a nadie, por lo que su publicación se ha llenado de bonitos mensajes de otros compañeros de profesión como Melani Olivares, Irene Arcos o Aitana Sánchez Gijón, que confirman que sí, que a Verónica, que falleció en el Hospital 12 de Octubre de Madrid después de varios de ingreso, se le salía la "vida a borbotones".