Así celebró Dani Martín sus '25 P*tos años' en LOS40 Music Awards 2025

Dani Martín ha ganado el reconocimiento a mejor artista en directo y mejor canción con ‘El último día de nuestras vidas’

Aitana sorprende cantando junto a Ed Sheeran la canción 'Perfect' en inglés

ValenciaLa edición 2025 de LOS40 Music Awards Santander, celebrada en la noche de este viernes en Valencia, se ha convertido en "la gala de las galas para llevar alegría y esperanza a quienes más lo merecían", las personas afectadas por la terrible dana del 29 de octubre de 2024. Rosalía, que ha presentado en directo su nuevo álbum, 'LUX', ha sido una de las grandes protagonistas de la noche y también ha tenido un recuerdo para las víctimas y damnificados: "No estáis solos", ha proclamado.

Las actuaciones se han sucedido y una de las que ha conseguido levantar a todo el público ha sido la de Dani Martín, que ha reivindicado musicalmente "25 putos años", se ha llevado uno de las mayores ovaciones de la noche y ha dedicado unas palabras: "Valencia, habéis demostrado que el pueblo salva al pueblo y los demás que se pongan a hacer deberes".

El cantante ganó el reconocimiento a mejor artista en directo y mejor canción con ‘El último día de nuestras vidas’;

Críticas a su discurso

Tras recibir su premio a mejor artista en directo, el cantante subía al escenario y pronunciaba un discurso: "Es un placer tener a artistas como Rosalía, como Aitana, como Ed Sheeran, pero para mí lo más importante es ver en el escenario a gente como Dani Fernández, que tienen ese ADN que me representa, que llevo dentro, y que, jo, tenemos esperanza, un aplauso para él."

Unas palabras que han sido duramente criticadas por algunos usuarios de las redes sociales, quienes han acusado al artista de desmerecer a sus compañeras Aitana o Rosalía.

La emoción en el resto de la gala

Las referencias a la catástrofe se han repetido durante la velada, por boca, por ejemplo, de los presentadores: Dani Moreno 'El Gallo' y la valenciana Cristina Boscá, maestros de ceremonias, junto al también valenciano Óscar Martínez, que ha ejercido de dj, y clásicos de la emisora, como Tony Aguilar. Este último ha definido la de hoy como "la gala de las galas" con la que se pretende "traer la esperanza y la alegría a quienes mas lo merecían".

También con la dana en el recuerdo, Nil Moliner arrancaba su actuación homenajeando al cantautor valenciano Raimon con 'Al meu país no sap ploure', mientras que Naiara recalcaba que hay que seguir aportando luz y recogía su galardón al grito de 'Amunt València'.

Dani Fernández, que junto a Valeria Castro se ha hecho con el galardón de mejor colaboración y en solitario el de mejor álbum ('Jauría'), ha confiado en que "para Valencia, la música haya sido un refugio para esos malos momentos". El cantante ha recordado que su compañera ha tenido que parar tras los ataques que recibió en redes sociales y le ha dedicado la canción a ella "porque se lo merece", ha remarcado.

En la lista de 30 premiados también figuran, entre otros, Feid (Mejor gira o concierto en categoría latina); De la Rose (Mejor Artista Revelación en categoría latina); Mora (Mejor artista urbano latino); Walls, Mejor vídeo musical; Raw Alejandro, (Mejor vídeo); Myles Smith (Mejor canción internacional);