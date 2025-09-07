El rey Felipe VI se ha interesado por la recuperación de su amigo Jaume Anglada desde que sufriese un grave accidente de moto

En libertad el joven que atropelló a Jaime Anglada tras pagar una fianza de 5.000 euros

MallorcaEl rey Felipe VI ha visitado a su amigo Jaume Anglada en el Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca este fin de semana. El cantante se encuentra ingresado en el centro desde el pasado 8 de agosto, cuando sufrió un grave accidente en moto.

El monarca se ha desplazado hasta el Hospital Universitario Son Espases la tarde del domingo e hizo lo mismo el sábado de la semana pasada, según han confirmado varios testigos a 'El Diario de Mallorca'.

Felipe VI mantiene una estrecha relación con el cantante desde hace décadas y desde su accidente en moto ha estado pendiente del estado de salud de su amigo, manteniendo un contacto permanente con sus seres queridos para interesarse por su recuperación.

El accidente de tráfico de Jaume Anglada

El popular cantautor mallorquín sufrió el pasado 8 de agosto un grave accidente de tráfico en el centro de Palma de Mallorca cuando regresaba en su moto a su casa en torno a las 00.30 horas.

El íntimo amigo íntimo del rey Felipe VI fue arrollado por un coche conducido por un joven que triplicaba la tasa de alcoholemia permitida y que se dio a la fuga tras el atropello sin socorrer a su víctima. Poco después, y gracias a la colaboración de los testigos del suceso, era detenido por la Policía Nacional en su domicilio y, desde entonces, permanecía en prisión provisional acusado de un delito de omisión de socorro, lesiones por imprudencia grave y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

No obstante, el jueves 28 de agosto fue puesto en libertad provisional por la Audiencia Provincial de Palma tras reconocer los hechos, pedir perdón, y pagar una fianza de 5.000 euros. "Sabe que ha cometido un error. Lo más importante para él es que Anglada se recupere. Aunque él quiera asumir toda la responsabilidad, nosotros entendemos que deberá ser una vez que haya sentencia, y no ahora", expresó entonces su abogado, Pablo Juanico.

El estado de salud del cantante mallorquín

Sobre el estado de salud de Anglada, su entorno mantiene máxima discreción. No obstante, se sabe que después de más de dos semanas en la UCI debido a la gravedad de sus heridas, y de ser intervenido de la pelvis para ponerle una placa, le trasladaron a planta, donde continúa recuperándose poco a poco del accidente.

En todo este proceso, ha recibido la visita de sus amigos más íntimos (como Carolina Cerezuela y Carlos Moyá) mientras su mujer Pilar Aguiló y sus hijos no se separan de su lado.