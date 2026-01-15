Will Smith lleva desencadenando polémicas desde que agrediese en pleno directo a Chris Rock en los Premios Oscar 2022

Ha sido uno de los actores con mejor reputación y que mejor acogida ha tenido durante años entre el público. Gracias su papel como protagonista de 'El Príncipe de Bel-Air', sus trabajos como hombre de negro en 'Men in black' o sus interpretaciones dramáticas en largometrajes como 'En busca de la felicidad' o 'Siete almas', Will Smith se posicionó como una de las grandes estrellas de Hollywood. Sin embargo, este aura y esta buena fama cayó por su propio peso en 2022.

Se podría considerar como punto de inflexión la agresión que protagonizó en los Premios Oscar 2022 cuando abofeteó en pleno directo a Chris Rock. Desde entonces, el actor de Filadelfia no ha conseguido remontar. Un episodio agresivo y desagradable que quedó grabado en la retina de medio mundo y que ha hecho que la fama de Will Smith se llene de tintes oscuros.

Los escándalos que ha protagonizado o que han salpicado a Will Smith en los últimos años

Pese a su insistencia y a su labor por recuperar su buena imagen, los escándalos que se están conociendo y que está protagonizando Will Smith están haciendo mella en su carrera.

Sumado a esta agresión que se retrasmitió en directo, las noticias que se han ido conociendo en los últimos años sobre su vida privada tampoco han ayudado a remontar la buena fama con la que contaba el actor protagonista de 'El Príncipe de Bel-Air'.

Rumores de infidelidades en su polémico matrimonio con Jada Pinkett Smith, acusaciones de plagio y uso de la Inteligencia Artificial en sus promociones e, incluso, demandas por acoso sexual, son algunas de las últimas polémicas que siguen pesando sobre Will Smith.

El uso de la IA en un vídeo promocional

En agosto de 2025, Will Smith recibía una ola de críticas a través de las redes sociales debido al supuesto uso de la Inteligencia Artificial en uno de los vídeos promocionales de su última gira. Will Smith causaba polémica por la publicación de un vídeo de su gira 'Based on a true story'. El tour comenzaba en Scarborough, Inglaterra y, para presumir del supuesto éxito de la convocatoria, el actor y cantante compartió un fragmento del show.

Algunos fans le criticaban porque parecía que el cantante había manipulado la afluencia de público con gente creada con Inteligencia Artificial. El vídeo que fue compartido desde la cuenta oficial de Will Smith en Youtube y llevaba: "Mi parte favorita de la gira es verlos a todos de cerca. Gracias por también ir a verme”.

Sin embargo, al analizarlo de cerca, se podía observar que había personas que tenían las manos con todos sus dedos de la misma longitud o, incluso, con seis dedos. Otros tenían la cara deformada y hasta había una mujer que aparecía extrañamente agarrada a un cartel en el que se aseguraba que el cantante y actor le ayudó a superar un cáncer.

Como no era de extrañar, los usuarios no tardaban en hacer duros comentarios contra el actor y cantante, al no entender por qué necesitaba la Inteligencia Artificial para promocionarse.

Su supuesta relación abierta con Jada Pinkett Smith

Desde su matrimonio en 1997, la pareja se convirtió en una de las más observadas de todo Hollywood. Los rumores rumores sobre la existencia de un acuerdo de relación abierta han sido una narrativa que han estado acompañando a la pareja durante décadas. Fue en 2020, cuando Jada Pinkett Smith confesó durante un episodio del programa 'Red Table Talk' que había mantenido una relación sentimental con el cantante August Alsina durante su separación temporal de Will Smith.

El asunto dio la vuelta al mundo, generó miles de debates y provocó que se conociesen los baches del matrimonio entre Will Smith y Jada Pinkett Smith. en varias entrevistas y en el libro de memorias de la actriz y productora la mujer de Will Smith sorprendió al público al revelar que ella y Will llevaban años viviendo separados, aunque legalmente seguían casados. Las declaraciones reabrieron debates sobre la dinámica de la relación, alimentaron nuevas especulaciones y añadieron otra capa de complejidad al relato mediático de la pareja.

Las supuestas amenazas de muerte de Jada Pinkett Smith a un amigo del actor

Aunque directamente él no estuvo implicado en el escándalo, Will Smith se volvió a ver salpicado en otro turbulento caso debido al polémico carácter de su mujer. A mediados de diciembre de 2025, la actriz y productora de televisión fue acusada de amenazar a Bilaal Salaam, uno de los que fuera mejor amigo de Will Smith. Al parecer, este hombre habría presentado una demanda valorada en tres millones de dólares contra Jada Pinkett Smith por amenazas.

Salaam argumentaba en su requerimiento que la actriz y productora le amenazó e intentó silenciarle, llegando a decirle que si continuaba aireando sus asuntos personales terminaría "desapareciendo o recibiendo una bala", en el vestíbulo del cine Regency Calabasas Commons en septiembre de 2021, mientras él estaba en la fiesta privada del cumpleaños de Will Smith.

La demanda presentada recoge que Jada Pinkett Smith se acercó al demandante en el vestíbulo del cine mientras acompañada de aproximadamente siete miembros de su séquito. "Mostró una actitud verbalmente agresiva y lo amenazó, diciéndole que, si continuaba 'revelando sus asuntos personales', podría 'desaparecer o recibiendo una bala'", afirma el texto de la demanda presentada.

La demanda por acoso sexual a un músico

El último escándalo que ha salpicado al actor ha sido la demanda que ha presentado el músico llamado Brian King Joseph en la que se le acusaría de acoso sexual, despido injustificado y represalias. Según informaba la revista 'Variety', nada más conocerse la noticia Will Smith desmentía dichas acusaciones e imputaciones.

Sin embargo, en la demanda el violinista acusaba directamente a Will Smith de "comportamiento depredador" y de "preparar deliberadamente al Sr. Joseph para una mayor explotación sexual" durante la gira en la que participó la primavera pasada y que llevaba como nombre 'Basada en una historia real: 2025'. Al parecer, el músico sostiene que Will Smith le habría acosado sexualmente y, al no haber conseguido ningún tipo de relación con él, le habría despedido.

Debido al despido, Joseph sostiene que padeció trastorno de estrés postraumático y pérdidas económicas. Además, asegura haber sufrido represalias, despido injustificado y acoso sexual, y solicita que un jurado determine una indemnización por daños y perjuicios. Por su parte, Will Smith ha desmentido a través de sus abogados estas acusaciones y sostiene que es inocente.