Natalia Sette 22 ENE 2026 - 16:55h.

La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' publica un comunicado en sus redes sociales anunciando que ha tomado una drástica decisión

Ruth Basauri ha tenido un comienzo de año muy complicado. Tanto es así, que ha hecho un comunicado a través de sus ‘stories’ dejando muy preocupados a todos sus seguidores. Después de que Javy López, su expareja y padre de su hijo, presentara oficialmente a su nueva novia , la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ toma una drástica decisión.

La influencer ha vivido un 2025 muy intenso. Tras su mediática ruptura con Javy López y su paso por ‘Recién nacidos’, Ruth terminó por cerrar su corazón y centrarse en ella misma. Sin ella esperarlo, llegó Iván Rubio, ex de Lola Mencía, a su vida y le hizo recuperar la ilusión en el amor. Sin embargo, lo último que se esperaba, es que esta relación durara tan poco.

Después de unos meses muy intensos, marcados por la exposición mediática, el tiktoker de humor anunció su ruptura con la vasca . El que sí sigue muy enamorado es Javy López, que no deja de subir contenido con su chica a sus redes sociales. Todas estas situaciones han hecho que Ruth no pueda más.

“Llevo 10 años aquí, a pie de cañón, en las buenas, en las malas y en las peores, acompañando y compartiendo todo”, ha comenzado diciendo. Este comunicado surge a partir del mensaje de una seguidora en el que le transmite su preocupación, pues la ve últimamente “muy alejada”.

“NECESITO UNA PAUSA, PARA MI. Hoy siento que todo me está sobrepasando. Sigo diciendo que "todo bien", pero no está bien”, ha puesto Ruth en el comunicado. La creadora de contenido reflexiona sobre los últimos meses y siente que está muy cansada de que todo se malinterprete y termine recayendo sobre ella. La del País Vasco reconoce que ha vuelto a terapia y que necesita “parar, respirar, ordenar” y volver a escucharse.

A través de este comunicado, la extronista se sincera como nunca antes e incluso llega a admitir que la situación la ha sobrepasado tanto, que lo estaba empezando a pagar con sus seres queridos. “Dejo de contestar, hablo mal a mi entorno, lloro, quiero desaparecer, tengo dolor en el pecho, de cabeza, me bloqueo…”, ha confesado con total honestidad.

Ruth finaliza el mensaje dándole las gracias a sus fans incondicionales y pidiendo respeto en este momento tan complicado para ella. “Gracias a quienes sepan respetarla y entenderla Me cargué mi 2025, no quiero lo mismo para este 2026”, ha terminado diciendo muy contundente.