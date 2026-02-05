Ha habido "una rotura en una arteria del canal de Isabel II, en la Avenida de Logroño, y se ha producido una gran inundación tanto en las instalaciones de metro como en el túnel"

La “rotura en una arteria del canal de Isabel II” en la Avenida de Logroño, en Madrid, ha provocado un auténtico caos que, en plena jornada de intensas lluvias también en la capital por la borrasca Leonardo, ha obligado a los efectivos de Emergencias a movilizarse para llevar a cabo distintos rescates y actuaciones para contener los efectos de la incidencia.

Esa rotura, concretamente, ha derivado en que se haya tenido que interrumpir este jueves s la circulación de la Línea 8 de Metro de Madrid, entre las estaciones de Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4, y el corte de una parte de la carretera M-14, así como el túnel de acceso a la terminal T4, lo que ha provocado que algunos viajeros se resignasen a la posibilidad de no llegar a tiempo de coger sus vuelos.

Conductores sobre los techos de los coches y atrapados por la inundación del túnel de acceso a la T4

Ante la situación, dicho túnel se ha convertido repentinamente en un auténtico río, con algunos conductores subiéndose al techo de sus vehículos para intentar ponerse a salvo y protegerse de la inundación en ese punto, al que rápidamente se han dirigido varias dotaciones de los Bomberos de Madrid y también del SAMUR, ante la posibilidad de tener que intervenir.

“Se ha producido una rotura en una arteria del canal de Isabel II, en la Avenida de Logroño, y se ha producido una gran inundación tanto en las instalaciones de metro como en el túnel (de acceso a la terminal T4). Una inundación que ha llegado a subir el nivel del agua aproximadamente a un metro veinte, o metro cuarenta.”, ha explicado el jefe de guardia de Bomberos de Madrid, Roberto González, quien ha precisado que “han tenido que ser evacuadas unas 20 personas aproximadamente, de las cuales dos han sido rescatadas por bomberos”.

Tras ello, ha informado de que los efectivos desplazados a la zona han procedido a “desaguar el túnel con la propia maquinaria de la instalación”, tras lo cual el siguiente paso sería comprobar la viabilidad de retirar ya los vehículos que se han quedado varados dentro del túnel, que serían “una decena, aproximadamente”, según ha informado.

Ante lo ocurrido, algunos usuarios han compartido a través de las redes sociales grabaciones de lo vivido en ese punto exacto, donde se puede apreciar cómo algunos conductores, en el interior del túnel, permanecían sobre el techo de sus coches al llegar el agua a sobrepasar parcialmente en algún punto la parte de las ventanillas.

Unas 5.000 propiedades sin agua por la rotura de una arteria del Canal de Isabel II

Junto a todo ello, la incidencia también ha obligado a interrumpir temporalmente el suministro de agua en el sector afectado, lo que ha afectado aproximadamente a unas 5.000 propiedades, tal como ha informado el Canal de Isabel II en un comunicado en el que, no obstante, han señalado que en torno a las 10:30 horas ya se había logrado restablecer gracias a "las alternativas que ofrece la red de distribución".

Los equipos técnicos ya han aislado la rotura y están trabajando para reparar la conducción, de 900 milímetros de diámetro y situada en la Avenida de Logroño, lo antes posible. Además, se han enviado garrafas de agua para atender a los vecinos y usuarios afectados.

Por su parte, desde Metro de Madrid han indicado que el tiempo estimado de solución supera los 30 minutos, sin concretar por el momento una hora exacta para el restablecimiento total del servicio.

A través de sus redes sociales, Aena ha informado que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha habilitado una línea adicional entre las terminales y que se ha reforzado la línea de lanzaderas a T4. También ha recomendado a los conductores desplazarse por vías alternativas como la carretera M-12 y vías de servicio paralelas a M-14.

De igual modo, también el ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha pronunciado sobre lo sucedido, anunciando a continuación el levantamiento del peaje en la M-12.