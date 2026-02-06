Los grandes cambios para Ilia Topuria tras el acuerdo extrajudicial al que ha llegado con Giorgina Uzcategui

Ahora, con la disputa legal cerrada, el boxeador vuelve a centrarse en competir y defender su título de peso ligero

Giorgina Uzcategui, exmujer de Ilia Topuria, retira la denuncia por presuntos malos tratos y llegan a un acuerdo de divorcio

Ilia Topuria atraviesa uno de los grandes cambios de su vida tanto en el plano deportivo como en lo personal. El acuerdo extrajudicial alcanzado con su expareja, Giorgina Uzcategui, pone punto final al conflicto legal que se había alargado durante meses.

El acuerdo, alcanzado tras más de medio año de negociaciones, ha permitido cerrar todos los procedimientos abiertos entre ambas partes. En este sentido, el luchador hispano-georgiano se adentra en una nueva etapa llena de cambios caracterizada por la estabilidad, el silencio legal y de nuevo el enfoque absoluto en su carrera.

Su pacto no solo se ha centrado en la retirada de la denuncia por presuntos malos tratos presentada por Uzcategui, sino que también en el archivo total de la causa penal. Este hecho, sin duda, supone un alivio jurídico para Topuria.

La custodia de su hija, su residencia familiar y los términos económicos

Asimismo, ha servido para resolver definitivamente el divorcio y la custodia de la hija que ambos tienen en común. A partir de ahora, la menor residirá en Madrid junto a su madre, mientras que se ha establecido un régimen de visitas que permitirá a 'El Matador' mantener una relación estable con su hija.

Este punto era especialmente sensible para el deportista, que llegó a reconocer que llevaba más de cuatro meses sin poder verla. Cabe recordar que la empresaria venezolana había pedido al juez viajar a Miami con la hija que tienen en común de un año y medio de edad. Una solicitud que le fue rechazada, dejando claro que la menor no podía salir de España sin una autorización expresa de la jueza.

Pero este gran cambio no llega solo: el boxeador ha recuperado la vivienda familiar de la que se marchó cuando el conflicto escaló a los tribunales, de acuerdo a 'Vanitatis'. Se trata de una residencia de alquiler en una urbanización a las afueras de Madrid, donde hasta ahora había estado viviendo Georgina y su hija.

Además, se ha confirmado que el acuerdo se ha cerrado en los mismos términos económicos que el luchador había propuesto desde el inicio.

Más allá del plano legal, el acuerdo tiene un efecto inmediato en el ruido mediático. Durante meses, la ruptura entre Topuria y Uzcategui ha estado rodeada de un clima de constante exposición pública que colocó al campeón en el centro de una polémica ajena al deporte.

Este nuevo escenario coincide con su anunciado regreso a la competición. Tras su pausa a finales de 2025, Topuria ha retomado los entrenamientos y ha dejado claro que su objetivo es volver a lo más alto de la UFC. "El campeón ha vuelto", escribía este pasado 5 de febrero en sus redes sociales.

Ahora, con la disputa legal cerrada, el boxeador -que lleva sin competir desde el pasado mes de junio- vuelve a centrarse en competir, defender su título de peso ligero y en demostrar, una vez más, por qué es uno de los nombres más sonados del deporte de élite.