Según cuenta el exduque de Palma en sus memorias, la discreta aristócrata acudió a verle a la cárcel en varias ocasiones

Los extractos inéditos del libro de Iñaki Urdangarin: de su "primera cita" con la infanta Cristina al "verdadero problema" en el caso Nóos

Iñaki Urdangarin se sincera en sus memorias sobre uno de los capítulos más duros de su vida: el aislamiento y la "soledad" que vivió tras la condena por el caso Nóos. En' Todo lo vivido', el exmarido de la infanta Cristina no solo repasa sus éxitos, errores y fracasos, también desvela quiénes, en medio de la tormenta mediática y personal, permanecieron a su lado.

Uno de esos apoyos poco conocidos y que más ha sorprendido es un Borbón. Ella es Cristina de Borbón-Dos Sicilias, prima segunda del rey Felipe y de las infantas y una de las escasas personas cercanas al núcleo duro de Zarzuela que le brindaron ayuda cuando más lo necesitaba.

El exduque de Palma ingresó en prisión en 2018 tras ser declarado culpable por el Caso Nóos de malversación, prevaricación, fraude a la administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias. El Tribunal Supremo ratificó una pena de cinco años y diez meses de prisión, rebajando ligeramente la condena inicial de seis años y tres meses que había impuesto la Audiencia Provincial de Palma.

De la Casa Real española y su entorno solo fueron a verle a prisión "varias veces" la infanta Elena y Cristina Borbón-Dos Sicilias. "Del resto, nadie", confiesa Urdangarin en su autobiografía.

En 2021 fue trasladado a la cárcel de Zaballa y entonces le permitieron salidas fuera de prisión. Durante esos casi "mil días y mil noches", permaneció recluido en solitario en la cárcel de mujeres de Brieva sin contacto con otras reclusas y con escasa interacción. No obtuvo la libertad condicional hasta 2022.

El nombre de Dos Sicilias ha sorprendido a propios y extraños, pero lo cierto es que se trata, además de la prima de la infanta Cristina, de una de sus mejores amigas y confidentes.

Sobre Cristina de Borbón-Dos Sicilias

Hija del infante don Carlos, duque de Calabria y primo hermano de Juan Carlos I, y de Ana de Orleans, ambos miembros de varias ramas tituladas de la Casa de Borbón y la Casa de Orleans, es una aristócrata que ha llevado siempre un perfil discreto, evitando el protagonismo mediático propio de la Corona.

En el plano personal, la prima segunda de la infanta está casada desde 1994 con Pedro López-Quesada, vinculado al mundo de los negocios y actual presidente para España del banco de inversión estadounidense Citigroup.

Juntos residen en Madrid y, aunque prefieren mantener la privacidad, han aparecido ocasionalmente en eventos, conservando así cierta presencia y acompañando a la familia real.

Por ejemplo, en 2024, cuando su hija, Victoria López-Quesada, pasó por el altar y logró reunir en una misma fotografía a Felipe VI y la infanta Cristina -algo bastante inusual-, quienes llegaron juntos en el mismo coche al enlace de la joven con Enrique Moreno de la Cova.

Y es que, además, el marido de Cristina de Borbón-Dos Sicilias forma parte del círculo más cercano del soberano. Y por si fuera poco, Victoria es su ahijada.

Ella no es la única hija de la aristócrata, aunque sí la mayor. El benjamín de la familia es Pedro López-Quesada, de 23 años. Su nombre resonó en la prensa en 2024, tras conocerse que se convirtió en uno de los aliados de la princesa Leonor en la Escuela Naval de Marín.

Su relación con la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin

Cristina no solo estuvo al lado de su prima, la infanta, durante toda la etapa del Caso Nóos, sino que incluso ayudó a cuidar a sus hijos -Juan, Pablo, Miguel e Irene- cuando fue necesario durante algunos viajes al extranjero.

Esas muestras de apoyo afianzaron una lealtad que, a diferencia de otras relaciones dentro del círculo real, no se resquebrajó con las tensiones del escándalo judicial.

Incluso decidió desvincularse de la decisión de Casa Real -alejarse por completo de la figura de Iñaki- y acudió ocasionalmente a la cárcel para visitarle.

Y es que, tanto ella como su marido, fueron de los pocos que no rompieron su relación con los exduques de Palma tras la condena, algo que en su día pilló desprevenidos a muchos por la también estrecha amistad que mantenían con los reyes.

La prueba llegó en 2021, cuando el exduque recuperó parte de su libertad y empezó a verse más en público. Cristina e Iñaki se dejaron ver juntos y fueron fotografiados mientras disfrutaban de un día de compras en la tienda madrileña CloKing.

Esa salida fue clave para demostrar que Urdangarin aún mantenía relación con alguien de su entonces familia política.