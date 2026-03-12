Richard Kay, confidente de la princesa de Gales y experto en Casa Real, ha desvelado una conversación que habría mantenido con la exmujer del rey Carlos III

Casi tres décadas después de la muerte de Diana de Gales, han salido a la luz nuevos detalles sobre la forma en que la princesa entendía el futuro de la monarquía británica y el papel de sus hijos.

Esta vez ha sido el periodista y experto en la Casa Real británica Richard Kay, uno de los confidentes de Lady Di, quien ha desvelado en un pódcast una anécdota tan sorprendente como desconocida: Diana llegó a contemplar la posibilidad de que el príncipe Harry pudiera ser rey en lugar de su hermano mayor, Guillermo.

Kay, también periodista del 'Daily Mail', se ha sincerado en el pódcast 'Palace Confidential', donde ha explicado que la entonces princesa de Gales aceptaba el destino de Guillermo como heredero natural, pero que también creía que Harry debía estar preparado por si las circunstancias cambiaban.

Según el periodista, Diana percibía que el actual heredero al trono de Reino Unido, cuando todavía era niño y adolescente, era muy "tímido" y contaba con una actitud muy reservada, lo que le hacía dudar de si realmente deseaba asumir el peso de la Corona británica.

El experto ha recordado una conversación que habría mantenido con la exmujer del rey Carlos III en la que, según ha narrado, ella le habría confesado sus impresiones: "Creo que Guillermo ha sido una sorpresa. Era un joven muy tímido", ha aseverado, recogiendo las palabras de Diana.

El motivo por el que pensó que Harry podría ser rey

Asimismo, ha explicado el motivo por el que 'la princesa del pueblo' pensó que su hijo menor podría ser rey en lugar de Guillermo: "Cuando su madre aún vivía, ella me decía que nunca creyó realmente que Guillermo quisiera 'el trabajo principal', como ella lo llamaba. La idea de que algún día llevaría la Corona".

Pero lo más llamativo es que Diana le habría puesto incluso un apodo especial a su hijo menor, que reflejaba esa alternativa. "En su mente, ella estaba preparando el camino para la posibilidad de que fuera Harry quien sucediera a su padre. De hecho, ella tenía un apodo para Harry. Solía llamarlo 'el buen rey Harry', una referencia a los tiempos medievales".

Este mote, aunque probablemente cariñoso y en broma, demuestra hasta qué punto Diana de Gales habría visto en Harry cualidades que podrían haber encajado en un papel institucional como futuro rey.

Sin embargo, el experto ha dejado claro que Lady Di no pretendía alterar realmente el orden de sucesión, algo prácticamente imposible dentro del sistema constitucional británico, sino más bien asegurarse de que ambos hijos estuvieran preparados "por si acaso".

Con el paso de los años -cabe recordar que Harry se apartó de sus funciones reales en 2020 y ha mantenido una relación complicada con la familia real- el actual príncipe de Gales ha opinado que "al final obtuvimos al adecuado en Guillermo", según el propio periodista, zanjando: "Lo que me gusta de él es que está proponiendo formas bastante diferentes de enfocar la realeza. Reconoce que algunos aspectos de la monarquía moderna están anticuados y no conectan con el público actual".