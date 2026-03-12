Condenan a 11 años de prisión al acusado de violar a una menor en 2018 en un bosque de Girona

El brutal testimonio de Carolina, una guardia civil que sufrió durante cuatro años las violaciones de su superior: "Su silencio también les hace cómplices”

Compartir







La Audiencia de Girona ha condenado a 11 años de cárcel a un vecino de Torroella de Montgrí, Girona, acusado de violar a una menor de 14 años en un bosque entre Ullà y Bellcaire d'Empordà la tarde del 12 de diciembre del 2018.

Fiscalía y acusación particular solicitaron para el procesado, Mohamed A. El M., que tenía entonces 25 años, 15 años de cárcel por un delito de agresión sexual a una menor de 16 años, 10 años de libertad vigilada y que en ese periodo no se pudiera a acercar a menos de 500 metros de la víctima.

La sentencia de la Sección Tercera, de la que ha sido ponente el magistrado Walter Ballarín, le condena a 11 años por un delito de agresión sexual con violencia y acceso carnal a menor de 16 años, le impone seis años de libertad vigilada y le prohíbe ese tiempo acercarse a menos de 300 metros de ella. En el juicio que se celebró el pasado 4 de diciembre, el acusado no solo negó los hechos, sino que aseguró que no conocía a la víctima de nada y que no recordaba ni haber coincidido con ella en alguna excursión.

La víctima quedó en shock

En cambio, la víctima relató que le conoció a través de amistades comunes durante unas excursiones a la Gola del Ter y al castillo de Torroella de Montgrí, donde ambos vivían, y, a partir de ahí, un tercer día quedaron "a solas" y fueron a cala Montgó, y ella dijo creer que se estaban haciendo amigos porque se sentía cómoda con él.

Por eso, cuando el 12 de diciembre del 2018 la víctima fue a la biblioteca al salir de clase y él contactó para quedar, ella accedió y la fue a buscar en coche. Luego, la violó, la dejó en casa en shock y ella, por miedo a represalias, no se atrevió a decir nada a su familia, padre, hermanos y madrastra, hasta casi tres años después, cuando denunció lo sucedido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El motivo por el que guardó silencio

La Sala destaca en la sentencia que son “escasas las ocasiones” en las que un Tribunal cuenta con un relato de la víctima que no solo es "claro y persistente", sino que, además, tiene elementos periféricos que lo corroboran. Apunta que la víctima dio un claro motivo por el que guardó silencio: "Tenía miedo a perder su vida actual, que tuviera que dejar sus estudios, volver a Marruecos para casarse o incluso tener que hacerlo con su agresor".

Este temor, insiste la resolución, “no es referido solo por la perjudicada, sino que viene a confirmarse por la declaración de su padre y hermano, que son musulmanes practicantes y ven lógico que no se lo contara, y llegan a mostrar cierto arrepentimiento por ello".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La Sala también recoge que, como consecuencia de la violación, la víctima ha sufrido ansiedad, temblores y sentimiento de culpa que afectaron a su vida y relaciones. Por ello, en concepto de responsabilidad civil deberá indemnizar a la víctima con 30.000 euros por el daño moral sufrido.