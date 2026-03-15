Fiesta 15 MAR 2026 - 18:03h.

Recordamos la última escena que rodaron juntas Gemma Cuervo, Mariví Bilbao y Emma Penella en 'La que se avecina'

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Numerosos rostros despiden a Gemma Cuervo después de que la actriz falleciera este sábado a los 91 años de edad. Gemma Cuervo ha dejado un importante legado profesional y, junto a las actrices Mariví Bilbao y Emma Penella, formaron un trío inolvidable dando vida a personajes de lenguas afiladas. Muchos son quienes se acuerdan de estas vecinas y su 'radiopatio' y en 'Fiesta' recordamos la última escena en la que las vimos juntas.

Fue en el año 2007 cuando Gemma Cuervo, Mariví Bilbao y Emma Penella rodaron su última escena juntas. Sucedió en la serie de Telecinco 'La que avecina' y dieron vida a Mari Tere Valverde, Izaskun Sagastume y Doña Charo de la Vega, respectivamente. El programa presentado presentado por Emma García rescata esta imagen que ya forma parte de la historia de la televisión después de que numerosas personas compartieran en sus redes sociales una imagen de las tres actrices juntas (de hecho, compañeros de las actrices como Luis Merlo o Eva Isanta también se sumaron a este bonito homenaje).

La última escena de Gemma Cuervo, Mariví Bilbao y Emma Penella en 'La que se avecina'

En esta escena, podemos ver a las tres actrices compartiendo mesa en el piso piloto que okuparon los personajes interpretados por Gemma Cuervo y Mariví Bilbao en esta serie creada por los hermanos Caballero. Acababan de conocer a Concha (que era la madre de Araceli Madariaga y suegra de Enrique Pastor) y se encontraban jugando una partida de cartas, dando lugar a una situación de lo más cómica cuando el personaje interpretado por Guillermo Ortega entraba en el piso para enseñárselo a unos posibles compradores.

Así hablaba Gemma Cuervo de su trío formado junto a Mariví Bilbao y Emma Penella

En el mes de abril del año 2027 (días después del fallecimiento de Mariví Bilbao), Gemma Cuervo visitó el plató del 'Deluxe' y recordó su trabajo y amistad junto a Emma Penella y Mariví Bilbao (quienes habían fallecido en los años 2007 y 2017): "Éramos las chicas de oro. Mis dos queridas compañeras, que desaparecieron antes que yo y luego ya, yo sola, no podía defender ese empuje de las tres chicas de oro. ¿Qué ha significado? Pues una ternura inmensa. Hubiéramos incluso poder haberlo llevado por los teatros".