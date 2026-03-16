Paola Olmedo sufre un tremendo bajón en 'Supervivientes' al acordarse de sus hijos: "Nunca había tenido cero contacto con ellos"
La concursante tiene tres hijos: dos de una relación anterior y un tercero con su exmarido José María Almoguera
"Te llaman, negocias, todo el protocolo... no se puede hacer": Sandra Barneda, tajante sobre los abandonos en 'Supervivientes'
Paola Olmedo ha sufrido en las últimas horas en Honduras un fuerte bajón anímico. La concursante no para de llorar porque echa de menos y mucho a sus hijos. Hay que recordar que la concursante tiene actualmente tres hijos: dos procedentes de una relación anterior y un tercero nacido de su matrimonio con José María Almoguera.
"Me he encontrado fatal", le ha dicho a Alejandra, quien le miraba perpleja y muy atenta. "Me he puesto a sudar y a temblar. Me he asustado. No tengo ni fuerzas de coger la medera. Y psicológicamente me preocupa", ha añadido. Apenas llevamos diez diez de aventura y los concursantes ya están sufriendo estragos en la convivencia. Estragos que a muchos les hacen emocionarse y acordarse de las personas más importantes que tienen a su lado.
La exnovia de José María Almoguera ha roto a llorar: "Necesito desahogarme... llorar. Es mi manera de desestresarme". Alejandra se ha puesto en su lugar, asegurando que la experiencia extrema que supone 'Supervivientes' es "muy dura" y que cuando "más débil tienes el cuerpo, más débil se te pone la cabeza".
"Echo mucho de menos... todo", ha dicho una Paola Olmedo que desvela que es la primera vez que se separa tanto tiempo de sus hijos: "Nunca he tenido cero contacto con mis hijos". "¿Sabes qué pasa? Que cuando a mí me pasa algo, lo primero que me viene a la cabeza son ellos. Pero puedo, yo sé que puedo", ha apuntado Paola Olmedo, dándose ánimos así misma para afrontar esta experiencia de la manera más liviana posible.