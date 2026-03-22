Tras la denuncia pública de Zubiri, el restaurante ha compartido un comunicado en sus redes sociales donde ha pedido disculpas

El artista ha asegurado que finalmente no pondrá una denuncia pero que "estas cosas hay que difundirlas para contribuir a concienciar"

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NavarraEl cantante Serafín Zubiri ha denunciado públicamente a un restaurante de Navarra por no permitirle entrar con su perro guía, algo que es ilegal según la legislación española: "Me encuentro en Calamocha y quiero compartir con vosotros un suceso desagradable que me acaba de ocurrir en este restaurante que estáis viendo detrás de mí. Hemos entrado para comer, no nos dejaban entrar al comedor, nos han tratado como si fuéramos infectos. Muy mal", lamentaba el artista.

"Hemos pedido la hoja de reclamación y no nos han dado la hoja de reclamación. Hemos llamado a la Guardia Civil para que vengan a levantar acta y bueno, para que veáis cómo funciona este país y cómo hay sitios que no están preparados para cumplir con la ley", concluía.

Las disculpas del restaurante

Tras la denuncia pública de Zubiri, el restaurante ha compartido un comunicado en sus redes sociales donde ha pedido disculpas por lo sucedido: "Desde la dirección del bar-restaurante queremos manifestar lo siguiente en relación con lo ocurrido recientemente en nuestro establecimiento", comienza explicando.

"En primer lugar, queremos pedir disculpas públicamente por la situación vivida con un cliente y su acompañante. Reconocemos que nuestra actuación no fue la adecuada, al no identificar correctamente que se trataba de un perro guía, cuyo acceso está permitido por ley.

Lamentamos profundamente lo sucedido y entendemos el malestar ocasionado. En ningún momento fue nuestra intención generar una situación incómoda ni faltar al respeto. Como responsables del establecimiento, asumimos el error y ya estamos tomando las medidas necesarias para que un hecho así no vuelva a repetirse, reforzando la formación de nuestro equipo y revisando nuestros protocolos de actuación.

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Queremos agradecer la comprensión y reiterar nuestro compromiso con un trato respetuoso, inclusivo y profesional hacia todos nuestros cliente", concluye.

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El mensaje de Zubiri tras las disculpas del restaurante

Tras la oleada de respuestas en redes sociales, incluidas las propias disculpas del establecimiento, Zubiri ha compartido un nuevo vídeo en el que ha admitido sentirse "abrumado" por la repercusión que ha tenido su denuncia: "No me imaginaba yo que iba a tener esta repercusión. En todo caso, , gracias por vuestro apoyo, pero yo creo que me gustaría frenar un poco", comienza explicando. "Estas cosas hay que difundirlas sobre todo para contribuir a concienciar a la gente que no conoce la ley y sobre todo pues a los establecimientos públicos de hostelería, ¿no? Para que intentar evitar en la medida de lo posible que pasen estas cosas en el futuro", continúa.

"La Policía, la Guardia Civil cuando vinieron me dijeron que para que esto surta efecto, pues había que denunciarlo, había que elevarlo a Consumo, ¿no? Creo que no lo voy a hacer. Yo no quiero que a este señor le metan ahora una denuncia de 3.000 euros o de lo que sea. Es que no, me sentiría fatal,, me generaría un cargo de conciencia tremendo, ¿no? Porque evidentemente él no lo ha hecho bien, obviamente, él ha pedido disculpas. Pues ya está, hay que también aprender a perdonar y a entender, a ponerse en el lugar del otro", concluye.