Los hechos se remontan a 2023, cuando la actriz denunció haber sufrido tocamientos no consentidos por parte de Javier Pérez Santana

Jedet gana la demanda por agresión sexual contra Javier Pérez Santana en los Premios Feroz: "Sé que no soy la única"

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El caso de la agresión sexual presentado por Jedet ha dado un nuevo giro judicial. Apenas dos meses después de conocerse la condena contra el productor de cine Javier Pérez Santana, su defensa ha decidido recurrir la sentencia al considerar que el relato de la artista presenta supuestas contradicciones y responde a una "fabulación".

Asimismo, tal y como recoge 'El Periódico', entre las 90 páginas que abarca el recurso de apelación consideran que la declaración de la actriz es "incoherente" y que "carece de continuidad y consistencia".

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"Lo que sucede con el relato de Carmen Jedet es un ensanchamiento artificial de los hechos que no se corresponde con lo vivido y que como consecuencia de tal fabulación le es imposible mantener una mínima coherencia", apuntalan.

El recurso reabre así el proceso judicial que se ha prolongado durante más de tres años y que comenzó tras los hechos ocurridos en enero de 2023 durante la fiesta posterior a los Premios Feroz, celebrada en Zaragoza.

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El origen de la denuncia

Los hechos se remontan a la madrugada del 29 de enero de 2023, cuando Jedet denunció haber sufrido tocamientos no consentidos por parte del productor durante la celebración posterior a la gala.

Según quedó reflejado en la sentencia, el acusado se acercó inicialmente a la actriz con la excusa de felicitarla por su trabajo, pero poco después comenzaron los comportamientos inapropiados.

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El fallo judicial consideró probado que el productor le tocó el trasero y posteriormente uno de los pechos en varias ocasiones por encima de la ropa, pese a las negativas de la actriz.

Además, tras ser rechazado, el productor habría reaccionado con comentarios intimidatorios relacionados con su carrera profesional, llegando a decirle que podría quedarse fuera de algunos proyectos audiovisuales.

El episodio terminó con insultos transfóbicos y vejatorios, así como gestos obscenos, lo que obligó a intervenir a los acompañantes de la actriz y al personal de seguridad del evento.

El juicio y la sentencia

El juicio se celebró a finales de 2025 en Zaragoza y, finalmente, el pasado mes de enero, el Juzgado de lo Penal número 7 condenó al productor a cuatro meses de prisión por un delito de agresión sexual y vejaciones.

La sentencia también incluyó la prohibición de acercarse a Jedet o comunicarse con ella durante dos años, libertad vigilada, una indemnización económica de casi 2.000 euros, una multa de 600 euros por un delito leve de vejaciones y la inhabilitación temporal para trabajos con menores.

"Hoy, después de tres años, una sentencia judicial pone fin a un proceso que ha marcado profundamente mi vida. Después de tres años, he ganado el juicio por agresión sexual y vejaciones injustas contra la persona a la que denuncié", empezaba el comunicado de la actriz.

"Estos tres años han tenido un impacto real en mi salud mental, en mi trabajo y en mi vida personal. Ha sido una carga constante, una herida abierta que me acompañaba a todas partes. Empatizo profundamente con el motivo por el que muchas mujeres no quieren denunciar: porque los procesos son largos, complejos y porque una tiene que revivir una y otra vez lo sucedido. Denunciar también tiene un precio. Aún así, hoy tengo claro que hacerlo fue necesario", continuó.