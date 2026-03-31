La artista gallega se ha sincerado con la periodista de 'Informativos Telecinco' Ángeles Blanco sobre su trayectoria y su evolución musical

Disfruta del nuevo episodio de 'Cangrejos Albinos' con Luz Casal, íntegro y en abierto en Mediaset Infinity

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Luz Casal, una de las voces más reconocidas y respetadas de la música española, se ha convertido en una de las protagonistas de la nueva edición del programa 'Cangrejos Albinos', el espacio de entrevistas y reflexión cultural de Mediaset presentado por la periodista de 'Informativos Telecinco' Ángeles Blanco.

Bajo el título 'La voz que atraviesa décadas', la artista gallega ha sido la encargada de inaugurar esta nueva temporada del formato, sincerándose sobre su trayectoria, su evolución musical y la libertad creativa que siempre ha defendido a lo largo de más de cuatro décadas de carrera.

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En su encuentro con Blanco, grabado en el singular entorno de los Jameos del Agua en Lanzarote, la cantante ha repasado los momentos más decisivos de su carrera y ha narrado cómo ha gestionado siempre su identidad artística.

Casal ha dejado clara una idea que ha marcado toda su carrera: la defensa de su libertad como intérprete por encima de cualquier expectativa. "Nunca le he exigido a la gente que acepte determinadas maneras de ser como cantante", manifiesta.

La artista ha "defendido" que su evolución musical ha sido siempre fruto de sus decisiones personales. "Siempre he defendido mi libertad como intérprete. Porque luego escribes o compones según te da el aire, por así decirlo, pero como intérprete es tener la libertad de ser diferentes personas. Es una manera solidaria de intentar comprender cómo se siente otra persona", recalca.

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La anécdota tras su participación en 'Tacones lejanos' de Pedro Almodóvar

Pero sin duda, uno de los momentos clave de la entrevista es cuando recuerda el punto que marcó un antes y un después en su carrera: su colaboración con el director Pedro Almodóvar en la película 'Tacones lejanos', de 1991.

Hasta ese momento, la compositora era conocida principalmente por su faceta más cercana al rock, pero sus canciones como 'Un año de amor' lo cambiaron todo.

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"Mi explosión como cantante menos de rock y más de, por ejemplo, de bolero, es a partir de las canciones de la película de Pedro Almodóvar", confiesa, revelando así una anécdota "preciosa y demoledora" con la que se dio cuenta de lo que había significado su aparición en el film.

"Estaba en la ciudad de Vigo e iba caminando a una galería de arte de un conocido, y entonces una señora madura me ve y dice, 'Neni, eu non sabía que cantabas tan ben". Ese comentario significaba que había llegado a un público nuevo que quizá antes no se había identificado con su música.

La disciplina y la autoexigencia

Otro aspecto que destaca es la capacidad de la música para transformarse en cada interpretación. "Por ejemplo, cuando yo acepté la propuesta de Almodóvar, cuando escuché por primera vez 'Un año de amor' dije: 'Uh, yo esto lo puedo cantar'. Y siempre, fíjate, es curioso, siempre cuando canto esa canción me siento en un ambiente diferente al de todas las otras canciones. Me siento una mujer más hecha y derecha y por encima de todo, y eso me ha dado libertad de transformarme en otra cosa".

También ha hablado sobre la disciplina que ha marcado su carrera. "Soy una mujer trabajadora. He tenido el ejemplo de mi madre muy claro durante toda mi vida. Entonces, yo acabo un concierto y me apunto los fallos que he tenido. Si eso es ser exigente, entonces si lo soy sin ninguna duda", indica.

Esa autoexigencia, según sus propias palabras, es lo que le ha permitido seguir adelante y sentirse orgullosa de su repertorio musical. "Probablemente uno de los mayores éxitos de toda mi carrera es escuchar cualquier canción que he grabado y no pensar: 'Qué horror'".

Los próximos invitados de 'Cangrejos Albinos'

El programa apuesta por un formato íntimo en el que la conversación y la reflexión son las protagonistas.

En esta nueva edición, además de Luz Casal, la siguiente figura que también participará es el chef y tres estrellas Michelin Quique Dacosta, que tendrá lugar el próximo 2 de mayo en el mismo enclave de Lanzarote.

La campeona olímpica Carolina Marín cogerá el relevo el próximo 26 de septiembre, y concluirá con el actor Paco León el 14 de noviembre.

Toda la recaudación de las entradas a las charlas 'Cangrejos Albinos', con un coste cada una de 10 euros, se destinará íntegramente a una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por un futuro mejor en nuestras islas. Puedes conseguir aquí las entradas.