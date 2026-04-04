María Casado y Carmen Corazzini han recreado en pleno directo el confesionario de Rosalía del 'LUX TOUR': "A mí me han dejado por WhatsApp"

El confesionario completo de Aitana a Rosalía en pleno 'LUX TOUR': de sus dardos a Sebastián Yatra a los consejos de 'la Motomami'

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El 'LUX TOUR' de Rosalía está causando verdadera sensación entre sus seguidores y la crítica musical.

El repertorio musical, el mensaje, las coreografías, la banda sinfónica y los elementos que está formando esta composición protagonizada por Rosalía ha marcado un antes y un después en la historia de la música nacional. El 'LUX TOUR' de la artista se muestra como una auténtica oda a la religión, al cristianismo y a lo divino. Para ello, Rosalía recurre a diferentes narrativas y figuras que emulan y representan los elementos más representativos de fe cristiana.

¿Qué es y en qué consiste el exitoso confesionario del 'LUX TOUR'?

Uno de ellos es el confesionario que la cantante ha puesto en marcha en cada concierto del 'LUX TOUR'. En él, Rosalía se convierte en una especie de confesora en la que escucha las intimidades y las confidencias de sus invitados.

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En sus tres primeras fechas en España, la catalana ha invitado a su confesionario a la influencer SoyUnaPringada y a las cantantes Metrika y Aitana. Un momento en el que las tres han compartido sus experiencias amorosas con Rosalía y con los más de 15.000 asistentes que llenaron el Movistar Arena de Madrid.

Sin lugar a dudas, este es uno de los momentos más cómicos y divertidos de todo el espectáculo con el que Rosalía recorrerá medio mundo.

El confesionario de 'Informativos Telecinco'

Como no podía ser de otra manera, en 'Informativos Telecinco' hemos contado las claves de esta puesta en escena con la que la cantante está conquistando a sus seguidores y a las redes sociales.

Para ello, María Casado y Carmen Corazzini, presentadoras de la edición Fin de Semana de Informativos Telecinco, han simulado este mismo confesionario del 'LUX TOUR'. En pleno directo, las dos periodistas han recreado la idea de Rosalía y han compartido confesiones y confidencias.

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Entre risas y mucha complicidad, María Casado se animaba a estrenar el confesionario de 'Informativos Telecinco' y revelaba a su compañera que a ella misma le habían dejado por WhatsApp.

"¡No, qué ruin! Sumo y sigo... a mí me han dejado en Nochevieja por el primer mensaje del año. Sí, hija, sí", confesaba la propia Carmen Corazzini ante el asombro de María Casado.

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Tras esta divertida y cómica recreación, María Casado explicaba en qué consistía el confesionario del 'LUX TOUR' y daba con las claves del éxito y de la idea que Rosalía ha querido plasmar sobre el escenario de su exitosa gira.

Aitana, la tercera invitada del confesionario del 'LUX TOUR'

Volviendo al confesionario del 'LUX TOUR', la última en desvelar sus confidencias ante Rosalía ha sido Aitana. En la tercera fecha de Rosalía en Madrid, Aitana subía al escenario del Movistar Arena y comenzaba su confesión ante las más de 15.000 personas que se encontraban presentes. "Yo he estado con mucha gente, mucha. Con deportistas, con actores, con cantantes... Con todo el mundo, muy famosos y con mucho dinero, porque yo no gano nada, entonces los necesito".

"Pero hay uno en especial que tengo que contarte. Te voy a ser sincera... Fue muy bueno, malo no fue. Pero llegó un punto en que dije: ‘No sé que está pasando’. Todo iba muy bien. Enamoramiento fuerte normal, tampoco una locura. Pero es verdad que cuando ya íbamos a hacer un año, se acabó. Un año, no más de un año", continuaba confesando Aitana a Rosalía ante la risa del público madrileño.

Tras estas palabras, los asistentes reconocían a quién se refería Aitana y es que la cantante estuvo saliendo con Sebastián Yatra en 2023. Una relación que ambos comenzaron escondiendo y que, poco a poco, admitieron y reconocieron con sus apariciones públicas y su contenido publicado en redes sociales. Sin embargo, el noviazgo de Yatra y de Aitana se rompió antes de llegar al año. Fue el mismo cantante el que reconoció en el pódcast de Vicky Martín Berrocal que no creía ser capaz de ser fiel y permanecer en una relación más de un año. Nada más publicarse estas declaraciones, la entrevista con Yatra se hizo viral y las redes sociales comenzaron a especular entre la relación y la ruptura entre Aitana y Sebastián.

Volviendo a la confesión de Aitana en el 'Lux Tour', la catalana reconocía en el Movistar Arena que aquella pareja, cuya identidad no quiso desvelar, le reconoció que cuando cumplía un año con sus parejas les era infiel: "Me lo dijo, me dijo: ‘¿Es que sabes lo que pasa? Que a partir del año, yo puedo llegar a ser infiel. Y yo digo: bueno, por lo menos es sincero. Bueno, pues lo dijo así, y yo dije: pues ya está lo dejamos".

La que también cargaba contra Sebastián Yatra era Rosalía. Tras escuchar las palabras de Aitana, la protagonista del 'Lux Tour' aprovechaba para mandarle un 'recadito' el cantante colombiano. "Será uno que... puede ser... a ver si adivino, ¿vale? Será uno que hizo una maniobra de marketing diciendo algo de mí?“, preguntaba Rosalía. Al escuchar la pregunta, Aitana confirma a su 'confesora' la identidad de aquella 'perla'. “¡Lo sabía! Tengo que confesar otra cosa a mí. Me pidió disculpas y no se lo perdoné. ¡Perdón!“, revelaba la propia Rosalía ante la risa de sus seguidores.

Con una sonrisa y completamente recuperada, Aitana reconocía que la propia Rosalía fue "mucho más inteligente que yo entonces". Con absoluta complicidad, Rosalía Rosalía aconsejaba a Aitana que "si en el primer año había problemas, ahí no es, hermana. Ahí no es. Pero tú te ves muy feliz y muy guapa y muy radiante”.