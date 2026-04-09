Los actores se conocieron en un rodaje y llevan casi dos décadas gestionando su relación sentimental lejos de Hollywood

La historia de amor de Tom Holland y Zendaya: de conocerse en un rodaje a casarse en secreto, según su estilista

Compartir







Ryan Gosling está de estreno. El actor protagoniza 'Proyecto Salvación', su última película hasta la fecha y un ambicioso proyecto que ha despertado gran expectación sobre su figura más allá de la actuación. Fue precisamente durante la promoción del film cuando su nombre volvió al foco mediático por un suceso que nada tenía que ver con su vida como actor: dejarse ver por primera vez junto a su pareja, Eva Mendes, en más de una década.

Todo ocurrió el pasado mes de marzo en el programa 'The Tonight Show Starring' de Jimmy Fallon, cuando Gosling, en plena entrevista, reveló que era el cumpleaños de Mendes. Ella, sorprendiendo a todos los allí presentes, apareció sobre el escenario.

La naturalidad entre ambos, las bromas cómplices y el hecho de que apenas se dejen ver juntos hicieron que el momento causara aún más impacto, ya que llevan casi dos décadas gestionando su relación lejos de Hollywood. Tal es su hermetismo que apenas se conocen detalles de su vida privada y muchos fans del actor desconocen incluso que tenga pareja y dos hijas.

La historia de amor de Ryan Gosling y Eva Mendes

Ambos se conocieron en 2011 durante el rodaje de 'Cruce de caminos'. Gosling y Mendes interpretaban a una pareja en la película. Su química en pantalla era evidente, y no tardó en traspasar al terreno personal. Ese mismo año comenzaron los rumores sobre su romance tras ser vistos juntos fuera del set. Sin embargo, nunca llegaron a confirmar lo que era un secreto a voces.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"No estaba pensando en niños antes de conocerla, pero después de conocer a Eva, me di cuenta de que simplemente no quería tener hijos sin ella. Hubo momentos en 'Cruce de caminos' en los que pretendíamos ser una familia, y realmente no quería seguir fingiendo. Me di cuenta de que esa sería una vida muy afortunada de tener", reveló el protagonista de 'El diario de Noah' en 2023 a 'GQ'.

Entre 2012 y 2013, todavía acudían a eventos, alfombras rojas y estrenos de forma conjunta, pero poco después tomaron una decisión que definiría su historia: separar por completo su vida personal de su imagen pública, no posar juntos, no hablar públicamente de su relación y proteger a toda costa cualquier aspecto relacionado con su familia. Una decisión que se solidificó todavía más tras el nacimiento de sus hijas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En septiembre de 2014, cuando la actriz tenía 40 años y él 33, dieron la bienvedia a su primera hija, Esmeralda, y casi dos años después, a Amada. "Me muero cada vez que me llaman 'papi'. No hay nada mejor que eso", confesaba el protagonista de 'Crazy, stupid love' a 'The Wall Street Journal' hace años.

Por otra parte, Eva aseveró a la revista 'People' en 2024: "No pensé que tendría hijos y estaría atada a una sola familia. Así que estoy muy contenta de que cierto hombre llegara a mi vida y me hiciera cambiar de opinión sobre todo eso".

La desaparición del cine de Eva Mendes

Tras convertirse en madre, decidió apartarse de la interpretación para centrarse en sus hijas, una decisión poco habitual en una industria donde desaparecer del foco puede significar el fin de la carrera. Sin embargo, Mendes lo tuvo claro: su prioridad era su familia.

La actriz de 'Fast & Furious' se sinceró sobre ello en la mencionada revista. "Cuando tenía 40 años, la gente se asombraba de verme embarazada, era un gran problema para la gente que estuviera embarazada y no lo era para mí. Y luego tenía 42 años y estaba embarazada de mi segundo bebé y la gente decía: 'Dios mío, va a estar tan cansada. Por eso la gente tiene niños de 20 años'. Pero esa es la cosa más absurda y estúpida que he escuchado en mi vida. Es innegable que la maternidad requiere de más paciencia ahora. Pero sinceramente, cuando tenía 20 años, ni siquiera debería haber estado cerca de un niño. Simplemente, era malhablada y fumaba. No podría haber criado a mis hijos en ninguna otra época de mi vida más que ahora", indicó.

Sobre su 'adiós' del cine, señaló: "Tu carrera va y viene, pero quería estar ahí para todo lo que necesitasen mis hijas. Yo era mayor y sabía que mis hijas algún día dejarían de ser pequeñas, y cualquier cosa que haga o deje de hacer ahora les afectará el resto de sus vidas. Todo importa cuando tienes dos personitas mirándote todo el día. Da miedo, pero es bueno, porque me hace intentar ser una mejor persona cada día".

Durante años existieron dudas sobre si la pareja había contraído matrimonio. Aunque nunca lo han anunciado, en 2022 Mendes se refirió a Gosling como su "marido", lo que muchos interpretaron como una confirmación indirecta.

Su vida actual

Siguiendo su discreto estilo de vida, abandonaron el entorno más mediático de Los Ángeles en 2014, y se mudaron a Carpintería, Santa Bárbara, en California, lugar que se ha convertido desde entonces en su residencia principal.

Se trata de una finca estilo casa de campo con cuatro dormitorios, cinco baños, un gran salón con techo abovedado y el gran protagonista: el patio, un terreno de más de 2 hectáreas en el que cuentan con tres ganeros, una piscina y vistas al Océano Pacífico.

Aunque, a principios del año pasado, se han trasladado temporalmente a Reino Unido, ya que el actor comenzó a grabar su próxima película de 'Star Wars', 'Starfighter', cuyo estreno está previsto para 2027.