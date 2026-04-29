La historia de amor de Manuel Carrasco y Almudena Navalón: boda sorpresa, dos hijos y su discreta vida actual

Este miércoles, 29 de abril, ha arrancado la venta general del nuevo álbum del artista, 'Pueblo Salvaje I', que se publicará el 29 de mayo

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Manuel Carrasco está de estreno. Tras una etapa de silencio creativo, este miércoles, 29 de abril, ha arrancado la venta general de su nuevo álbum, 'Pueblo Salvaje I', que verá la luz un mes después, el 29 de mayo.

Se trata de un disco que completa y redefine el universo iniciado con 'Pueblo Salvaje II' y que representa su evolución, con una obra más rica, más valiente y con una ambición artística que expande su sonido.

Con un total de 11 canciones, y ya con el primer adelanto de una de ellas, 'Oh, si pudiera', el cantante onubense tamién vuelve a los escenarios con 'Salvaje desde la raíz', una residencia de cuatro conciertos en el Estadio La Cartuja de Sevilla que repasará la última década de su carrera. Es la primera vez que un artista español convierte un estadio en una residencia musical de cuatro noches.

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Y si hay una figura clave en esta etapa personal y profesional esa es la de Almudena Navalón, su compañera de vida y uno de sus apoyos más sólidos desde hace más de una década.

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La historia de amor de Manuel Carrasco

Durante años corrió el rumor de que ambos se conocieron en una entrevista profesional, cuando Almudena trabajaba como periodista en un espacio musical de televisión y Manuel acudió como invitado en plena promoción de uno de sus discos. Sin embargo, ellos mismos desmontaron esa versión tiempo después.

La realidad era otra. Tal y como explicaron, el flechazo surgió en una salida nocturna, en un local después de una fiesta, lejos de focos y cámaras. Manuel intentó acercarse a ella aquella noche, pero no tuvo demasiado éxito. Fue Almudena quien, antes de marcharse, decidió dejarle su número de teléfono escrito en un papel. El cantante lo encontró después en el bolsillo y la llamó días más tarde. Aquella llamada fue el principio de todo.

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"Lo conocí en un bar, a eso de las dos de la mañana, teníamos amigos en común, nos tomamos algo y a partir de ahí no dejamos de quedar", confesó la periodista onubense a 'Diez Minutos'.

Tras varios años juntos, la pareja se dio el 'sí, quiero' en septiembre de 2018 en una ceremonia privada celebrada en Cádiz, concretamente en la finca 'El Cañuelo'. Fue un enlace muy reservado, fiel al estilo con el que siempre han llevado su relación, al que acudieron amigos cercanos, muchos de ellos pertenecientes al mundo de la música, como Alejandro Sanz, Vanesa Martín, Pastora Soler o Pablo López.

Fruto de su relación la pareja dio la bienvenida un año antes, en 2017, a su primera hija en común, Chloé. Apenas dos años después llegó al mundo Manuel Gael, el otro hijo del cantante.

Desde entonces, han llevado su matrimonio en la intimidad. "Llevamos cinco años casados y casi diez de relación, y se lleva bien, de manera natural. En casa, él es Manuel y punto, mi marido y el papá de mis niños. Sí que es verdad que tiene un trabajo muy absorbente y que en cierta manera hay que estar preparado para eso, porque los niveles de estrés son importantes, con mucho trabajo, pero aparte de eso muy bien", desvelaba Navalón a la citada revista.

Ahora, la familia reside en Madrid, aunque cuando la agenda lo permite se desplazan a Huelva para desconectar. Carrasco reside en un exclusivo chalet con gimnasio interior y piscina en la urbanización Las Lomas, en Boadilla del Monte, Madrid. Allí, el artista está afincado junto a su mujer y sus dos hijos desde finales de 2021.