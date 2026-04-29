PNV, PSOE, PP, Vox, Junts y UPN se unen en el Congreso para crear una subcomisión que estudie el uso del burka

El Congreso aprueba estudiar el uso del velo integral con apoyo mayoritario y división entre los grupos

Víctor de Aldama tira de la manta en el Tribunal Supremo y apunta a Pedro Sánchez como cabecilla de una "banda organizada": "Lo sabía"

Compartir







La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados ha aprobado la propuesta del PNV para crear una subcomisión de estudio sobre el uso del velo integral femenino en espacios públicos.

La iniciativa ha salido adelante con 32 votos a favor de PSOE, PP, Vox, Junts y UPN, y la abstención de Sumar, ERC y EH Bildu.

Un debate previo a posibles medidas

El PNV planteó esta propuesta en febrero, en pleno debate sobre la posible adopción de medidas legislativas relativas al uso de prendas que cubren totalmente el rostro, como el burka o el niqab.

“Creemos que debe haber un debate previo a la norma”, ha explicado Mikel Legarda, quien ha defendido la necesidad de escuchar a expertos antes de decidir si es necesario legislar y con qué intensidad.

Desde el PSOE, Artemi Rallo ha respaldado la iniciativa, señalando que es necesario un debate con “rigor, sosiego y profundidad”, aunque ha rechazado prácticas que amenacen la libertad y autonomía de las mujeres.

Posturas enfrentadas en el Congreso

Por parte del PP, Cayetana Álvarez de Toledo ha criticado la subcomisión, calificándola de “maniobra de dilación”. A su juicio, el burka no es una cuestión cultural, sino “un instrumento de sometimiento”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Desde Vox, Lourdes Méndez ha pedido que la subcomisión sea útil y derive en medidas concretas, al considerar que el velo integral puede suponer “invisibilidad, segregación y, en muchos casos, imposición”.

Críticas y dudas sobre el debate

En cambio, Nahuel González ha advertido de que el debate “se está instrumentalizando” y lo ha calificado de “falso”, asegurando que se utiliza para desviar la atención de otros problemas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por parte de ERC, Pilar Vallugera ha señalado que se trata de un fenómeno complejo que puede generar división y conflictos en los derechos de las mujeres, aunque ha justificado la abstención de su grupo.

Desde Junts, Josep Pagès ha defendido la necesidad de abordar este debate porque, a su juicio, “está sobre la mesa” en la sociedad.

EH Bildu, a través de Mertxe Aizpurua, ha expresado dudas sobre la prioridad real de este asunto. Finalmente, el portavoz de UPN, Alberto Catalán ha confiado en que la subcomisión no sirva como excusa para no tomar decisiones antes de que finalice la legislatura.