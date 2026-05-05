El cantante ha vuelto a compartir la escena a través de sus redes sociales, acumulando un sinfín de reacciones

Enrique Iglesias y Anna Kournikova se convierten en padres por cuarta vez y publican la primera foto de su bebé

Compartir







Un beso inesperado en pleno escenario ha colocado a Enrique Iglesias de nuevo en el centro del debate. Ha sido el propio artista quien ha compartido el momento a través de sus redes sociales reavivando la polémica. Sin embargo, no se trata de un vídeo actual. Todo ocurrió en 2022.

Tal y como se puede ver en la publicación, una fan quiso hacerse una foto con el cantante mientras le abrazaba, aunque en un momento decidió robarle un beso. Iglesias, segundos después, la separó y se marchó del lugar. La escena, que subió el intérprete de 'Cuando me enamoro' a sus redes sociales el pasado 29 de abril, ha vuelto a generar todo tipo de críticas cuestionando la actitud de la mujer. "Este concierto se volvió loco", comentó por su parte el compositor.

Dáis después, el vídeo ha comenzado a circular de forma masiva en plataformas como TikTok, X e Instagram, donde ya acumula miles de visualizaciones y un sinfín de reacciones. "Imagina besar a un desconocido solo porque es famoso", "A veces me pregunto qué puede llevar a una persona a querer tanto a otra como para volverse loca con ella en el escenario de esta manera", "Ese momento fue puro caos", "Creo que él también quería", se observa en la sección de comentarios.

PUEDE INTERESARTE Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo: la pareja dará la bienvenida al bebé a finales de año

Sin embargo, la escena es antigua. Ocurrió hace más de tres años.

La intrahistoria del vídeo viral

En septiembre de 2022, el artista se encontraba en una conferencia con un grupo de fans antes de subirse al escenario en el hotel Resorts World, cuando un grupo de fans le pidió si podían hacerse fotos con él, a lo que accedió sin problema.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En ese momento, una de las mujeres allí presentes decidió agarrarle la cara y darle un beso en la boca. Fue el propio hermano de Tamara Falcó quien subió a su Instagram el momento, dando a entender que restaba importancia al suceso pese a sus más de 20 años de relación con Anna Kournikova.

"Viernes por la noche en Las Vegas, nos vemos esta noche", escribía por aquel entonces Iglesias junto al 'post', fechado a 17 de septiembre de 2022.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El vídeo superó las 160 millones de visualizaciones y acumula más de 3 millones de 'likes'. Por aquel entonces, muchos fans mostraron su preocupación por las imágenes, trasladando su malestar ante la situación y manifestando que quizá no iban a ser bien recibidas por su pareja. Otros intentaron quitarle hierro al altercado, apoyando al cantante.

Enrique y Anna, que se retiró del tenis profesional en 2003, comenzaron a salir hace 25 años y son padres de cuatro hijos.