El mundo del vino y la cultura despide a Iván Sanz Cid y a su familia, fallecidos en un accidente en la A‑67

La investigación del accidente del bodeguero Iván Sanz se prevé larga y complicada: un fallo mecánico no parece probable y descartan que el estado de la carretera tuviera algo que ver

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Emotivo mensaje del grupo Los Secretos tras la muerte del bodeguero y viticultor Iván Sanz Cid junto a su mujer, Irene Garijo, y sus dos hijos mayores, Irene y Luis Álvaro. A través de su cuenta oficial de Instagram, el grupo madrileño ha destacado la “generosidad” y la “calidad humana” del director general de la bodega ‘Dehesa de los Canónigos'.

"Despedirnos con enorme cariño"

Los Secretos han querido mostrar públicamente su afecto hacia la familia Sanz Garijo y su vínculo con la bodega. “Hoy queremos despedir con enorme cariño a Iván Sanz y a su familia, que siempre nos recibieron con una sonrisa, con respeto y con una generosidad que nunca olvidaremos en su bodega, Dehesa de los Canónigos”, señalaron en su cuenta de Instagram.

El grupo añadió: “En nombre de todo el conjunto, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por el trato tan humano y cercano que siempre nos brindaron. Nos quedamos con el recuerdo de su hospitalidad, de su calidad humana y de los muchos buenos momentos compartidos”.

El mensaje concluye con un acompañamiento explícito a los allegados: “Nuestro más sentido pésame a todos sus seres queridos. Acompañamos su dolor con el corazón y deseamos una pronta y completa recuperación a su hija menor”.

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El funeral por Iván Sanz Cid, Irene Garijo y sus hijos mayores se celebrará este miércoles en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid, según confirmaron fuentes de la bodega.

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Tras conocerse el accidente, numerosas instituciones y responsables públicos trasladaron sus condolencias. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se declaró “profundamente consternado”. El ministro de Transportes, Óscar Puente, recordó la contribución de la familia al mundo del vino y expresó su deseo de recuperación para la hija superviviente. También el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, lamentó el fallecimiento de Irene Garijo, trabajadora de la institución provincial, a la que definió, junto a su marido, como una colaboradora “de una generosidad sin límites”.

La familia perdió la vida este domingo en una salida de vía en el kilómetro 83 de la autovía A‑67, en el término municipal de Herrera de Duero, Palencia, cuando regresaban de un día de playa en Cantabria. La hija menor, de 9 años, permanece estable dentro de la gravedad en el Hospital Universitario de Burgos, donde fue intervenida quirúrgicamente.