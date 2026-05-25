Del 3 al 9 de junio, los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) y Bicimad serán gratuitos

Empiezan los cortes de tráfico en Madrid por la visita del papa León XIV: ya hay restricciones de movilidad en Cibeles y La Castellana

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La visita del papa León XIV a Madrid cada vez está más cerca. Con la llegada del sumo pontífice se esperan unas dos millones de personas, 500.000 en la vigilia de Plaza de Lima y 1.500.000 en la misa de Cibeles, por las cuales la movilidad de la capital se verá comprometida, produciéndose cortes de tráfico y cambios en los transportes públicos.

Debido a la gran afluencia de gente durante los días de visita del papa, José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de la ciudad, y en cooperación con la vicealcaldesa, Inma Sanz, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, afirmó que el viaje de León XIV a Madrid durante cuatro días se trata de un "acontecimiento histórico" de una "magnitud prácticamente sin precedentes", que afectará a la ciudad los días previos, los de visita y los posteriores a la circulación de la gran urbe.

Refuerzo de hasta 184 autobuses

Con motivo de esta visita de gran importancia a nivel nacional, el Ayuntamiento de Madrid, con el fin de promover la utilización del transporte público sobre el personal, ha establecido que, desde el 3 al 9 de junio, los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) y Bicimad serán gratuitos. Además, ha solicitado a las empresas que faciliten el teletrabajo y un horario flexible de entrada y salida durante los mismos días, tal y como las empresas públicas harán con los empleados municipales.

Aunque los mismos buses de EMT se verán afectados por los cortes de tráfico; el impacto se verá en las plazas que acogerán las eucaristías. Además, la empresa municipal anunció un refuerzo de hasta 184 autobuses el sábado 6 y domingo 7 de junio, lo que supone aproximadamente un 25% de incremento sobre la dotación prevista.

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Más concretamente, en Plaza de Lima el sábado 6 de junio se desviarán 22 líneas (3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 27, 40, 43, 45, 51, 61, 68, 69, 73, 120, 126, 147, 150) y se suprimirán otras durante la vigilia (149 y S10). El servicio especial entre Plaza de Castilla y Nuevos Ministerios por los cortes de la Línea 10 se verá afectado.

Por otro lado, en la plaza de Cibeles, un total de 25 líneas cambiarán el recorrido: 001, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 34, 37, 40, 45, 46, 51, 53, 74, 146, 149, 150, Express Aeropuerto, y se suprimirá la línea 002 durante la misa y las líneas nocturnas verán modificadas sus cabeceras.

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El trabajo de Madrid junto con Google y Waze

El gobierno municipal, para todos aquellos que sigan usando el coche personal, recomienda la utilización de la M-30 como vía alternativa a la Castellana. Además, el regidor ha afirmado que Madrid trabaja conjuntamente con Google y Waze para actualizar en tiempo real el estado del tráfico, generando rutas alternativas a la Castellana o usar vías con gran capacidad como Bravo Murillo, Serrano, Principe de Vergara, Costa Rica, Alberto Alcocer o Doctor Esquerdo.

Por otra parte, el Ayuntamiento abrirá en Ifema seis aparcamientos periféricos para su estacionamiento, con 120-150 autobuses; en Valdebebas con capacidad hasta 100; en Ciudad Universitaria hasta 90; Casa de Campo, hasta 80 e igual la Caja Mágica y Planetario-Méndez Álvaro con aparcamiento para hasta 70 buses.