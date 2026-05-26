Desde la web de 'Informativos Telecinco' nos hemos puesto en contacto con el núcleo duro del vidente para saber cómo se encuentra

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La preocupación por el estado de salud de Rappel se disparó este pasado lunes, 25 de mayo, después de que saliera a la luz que el vidente había tenido que ser ingresado de urgencia este pasado fin de semana en el Hospital de Torrelodones debido a un problema de salud que incluso le llevó a pasar por la UCI. En concreto, una diverticulitis.

Ahora, apenas unas horas después de desatarse el revuelo, desde la web de 'Informativos Telecinco' nos hemos puesto en contacto con su entorno, quien nos ha aclarado la verdad de lo ocurrido y desvelado cuál es su actual estado de salud.

Ha sido concretamente su marido, José María, quien ha explicado cómo se encuentra realmente Rappel y ha desmentido algunas de las informaciones que se estaban difundiendo en las últimas horas.

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Según nos ha revelado, el ingreso hospitalario no se produjo este pasado fin de semana, como muchos pensaban tras publicarse la noticia, sino hace ya "un mes y medio", nos explica.

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De hecho, Rappel recibió el alta médica hace "20 días", y desde entonces su recuperación ha evolucionado hasta el punto de haber retomado prácticamente su rutina habitual.

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"Ya está genial y haciendo vida normal", zanja, tranquilizando así a sus seguidores y dejando claro que el futurólogo, a sus 80 años, ya ha dejado atrás su bache de salud.

Las declaraciones de José María han servido para rebajar la alarma generada alrededor del estado del vidente. Tal y como ha explicado, se encuentra completamente recuperado, un mensaje que llega después de horas de incertidumbre y especulaciones sobre el verdadero alcance del problema de salud que sufrió.

La información inicial había provocado una oleada de preocupación, sobre todo porque había trascendido que el vidente tuvo que permanecer ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Ese detalle fue el que hizo saltar todas las alarmas entre sus seguidores, la crónica social y redes sociales. "Como la ITV, ya he pasado el susto y la ITV. Me pusieron transfusiones", explicó el propio Rappel a 'El tiempo justo'.

No obstante, su entorno insiste ahora en que la situación está totalmente controlada y que el delicado momento quedó atrás hace semanas. De hecho, ya estaría centrado de nuevo en su día a día, recuperando poco a poco la normalidad tras aquel susto de salud que, aunque importante, terminó de forma positiva.

Cabe recordar que ya tuvo que ser ingresado hace tres años tras sufrir una neumonía que obligó a su hospitalización en el Hospital Universitario HM Torrelodones de Madrid. Aquella vez decidieron ingresarle por su edad para evitarle complicaciones.